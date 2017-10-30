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30 октября 2017, 12:56



Бесплатных билетов на Универсиаду почти не будет. Они будут лишь у двух категорий граждан.



Просмотров:111 Об этом было заявлено в ходе «круглого стола» на тему «Зимняя универсиада 2019. Возможности для муниципальных образований» прошедшего в конгресс-холле СФУ. Мероприятие было организовано комиссией Законодательного Собрания по подготовке к проведению Всемирных студенческих игр. Проводил круглый стол Павел Ростовцев. В программу Универсиады включены 11 видов спорта, 8 из них обязательные. Всего будет разыграно 76 комплектов медалей. В играх примет участие не менее 50 стран, будет задействовано более трех тысяч спортсменов и представителей официальных делегаций. «Бесплатных билетов, как считает дирекция, не должно быть, кроме как для двух категорий: для детей до пяти лет и инвалидов. Мы хотим уйти от политики, когда веерно раздаются билеты целым коллективам. Всего будет 577 тысяч билетов». Для учащихся спортивных школ стоимость билета должна быть невысокой - 50-100 рублей.