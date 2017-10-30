Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 октября 2017, 13:03



Педагоги со всей России обсудили в краевой столице реализацию Федерального государственного образовательного стандарта.

Встреча помогла педагогам обсудить актуальные вопросы: обмен опытом в реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), обмен опытом модернизации содержания и методов преподавания предметов. «Внедрение ФГОС – дело общее. Оно творится силами не только учителей, но и родителей, школьников. Очень важно, чтобы мы лучше понимали друг друга в этой работе, объединяли усилия и действовали вместе. Данный семинар прекрасно этому способствует», - сообщила Татьяна Пасман, методист по истории, обществоведению и праву кафедры методологии постдипломного педагогического образования Псковского областного института повышения квалификации. Красноярский край ведет активную работу по реализации федеральной программы развития образования и ФГОС. «Вместо традиционных школьных библиотек появляются информационно-библиотечные центры, которые оснащены по последнему слову техники. Они становятся центром активности школы. В крае в настоящий момент открыты 15 таких центров. К концу 2018 года появятся еще пять. Причем они действуют не только в школах городских, но и в сельских, а также в школах с малой комплектностью», - добавила Лариса Игумнова, первый проректор Красноярского краевого института повышения квалификации (КК ИПК). Также в регионе возрождаются сетевые профессиональные сообщества педагогов. В каждом субъекте Федерации накоплен свой уникальный опыт. Например, в Твери одним из лидеров деятельности педагогов стала ассоциация учителей и преподавателей химии. Именно по ее подобию в городе были созданы объединения учителей других предметов. «Мы ведем интенсивную деятельность, - сообщил председатель ассоциации Александр Соболев. - Например, нами организованы конкурсы среди учителей химии. В них принимают участие не только тверские преподаватели, но и педагоги из других регионов страны. Интерес к конкурсам проявляют в Средней Азии, Белоруссии, Молдове. Поэтому в ближайшее время конкурсы станут международными». Особенностью семинара-совещания в 2017 году стала работа по многим предметным областям: «математика», «русский язык и литература», «технология», «история и обществознание», «искусство», «география», «английский язык», «естественные науки» и «физическая культура». Добавим, что в очной части семинара приняли участие почти 300 человек из Красноярского края и других районов России.

Просмотров:112 В Красноярске прошел Всероссийский семинар-совещание «Внедрение ФГОС: содержание, механизмы, результаты».Встреча помогла педагогам обсудить актуальные вопросы: обмен опытом в реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), обмен опытом модернизации содержания и методов преподавания предметов.«Внедрение ФГОС – дело общее. Оно творится силами не только учителей, но и родителей, школьников. Очень важно, чтобы мы лучше понимали друг друга в этой работе, объединяли усилия и действовали вместе. Данный семинар прекрасно этому способствует», - сообщила Татьяна Пасман, методист по истории, обществоведению и праву кафедры методологии постдипломного педагогического образования Псковского областного института повышения квалификации.Красноярский край ведет активную работу по реализации федеральной программы развития образования и ФГОС.«Вместо традиционных школьных библиотек появляются информационно-библиотечные центры, которые оснащены по последнему слову техники. Они становятся центром активности школы. В крае в настоящий момент открыты 15 таких центров. К концу 2018 года появятся еще пять. Причем они действуют не только в школах городских, но и в сельских, а также в школах с малой комплектностью», - добавила Лариса Игумнова, первый проректор Красноярского краевого института повышения квалификации (КК ИПК).Также в регионе возрождаются сетевые профессиональные сообщества педагогов. В каждом субъекте Федерации накоплен свой уникальный опыт. Например, в Твери одним из лидеров деятельности педагогов стала ассоциация учителей и преподавателей химии. Именно по ее подобию в городе были созданы объединения учителей других предметов.«Мы ведем интенсивную деятельность, - сообщил председатель ассоциации Александр Соболев. - Например, нами организованы конкурсы среди учителей химии. В них принимают участие не только тверские преподаватели, но и педагоги из других регионов страны. Интерес к конкурсам проявляют в Средней Азии, Белоруссии, Молдове. Поэтому в ближайшее время конкурсы станут международными».Особенностью семинара-совещания в 2017 году стала работа по многим предметным областям: «математика», «русский язык и литература», «технология», «история и обществознание», «искусство», «география», «английский язык», «естественные науки» и «физическая культура».Добавим, что в очной части семинара приняли участие почти 300 человек из Красноярского края и других районов России.