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30 октября 2017, 14:21



На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.

Главное условие первого футбольного турнира - играть в валенках. Собственно, и морозная погода этому поспособствовала. Организатором состязаний выступила школа № 9, соответственно и первыми участниками турнира стали ее ученики и педагоги, которые с пылом ринулись в бой. В итоге в этих состязаниях победил опыт. Педагоги в непростой борьбе заняли первое место. Впрочем, школьники не в обиде. Турнир носил дружеский характер, и в процессе было важно именно чувство товарищеского плеча. Так, директор школы, увидев, что у одного из вратарей кожаные перчатки не по погоде, не выдержала и отдала ему свои теплые варежки. В общей сложности игра длилась почти два часа. В перерывах игроки отогревались горячим чаем с лимоном. Гость турнира, депутат городского Совета Денис Каминский, оценил мастерство игроков и тягу к победе. Он отметил, что такого рода мероприятия эффективнее любых слов демонстрируют пользу здорового образа жизни и командных состязаний. Все участники футбольного турнира были награждены памятными кубками и почетными грамотами. В планах школы проводить на площадке спортивные и семейные мероприятия ежемесячно. В ноябре, если не подкачает погода, запланировано провести конкурс снеговиков. А накануне нового года есть желание установить елку и устроить праздник для школьников и жителей окрестных дворов.

Просмотров:90 Напомним, спортивная площадка была открыта во дворе школы № 9 в конце сентября. Строительство площадки велось благодаря поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей». Кроме поля для футбола и баскетбола начинающие спортсмены могут здесь позаниматься в воркаут-зоне и на тренажерах. Недавно здесь смонтировали подсветку, и даже в полярную ночь на площадке не будет темно.Главное условие первого футбольного турнира - играть в валенках. Собственно, и морозная погода этому поспособствовала. Организатором состязаний выступила школа № 9, соответственно и первыми участниками турнира стали ее ученики и педагоги, которые с пылом ринулись в бой. В итоге в этих состязаниях победил опыт. Педагоги в непростой борьбе заняли первое место. Впрочем, школьники не в обиде. Турнир носил дружеский характер, и в процессе было важно именно чувство товарищеского плеча. Так, директор школы, увидев, что у одного из вратарей кожаные перчатки не по погоде, не выдержала и отдала ему свои теплые варежки. В общей сложности игра длилась почти два часа. В перерывах игроки отогревались горячим чаем с лимоном.Гость турнира, депутат городского Совета Денис Каминский, оценил мастерство игроков и тягу к победе. Он отметил, что такого рода мероприятия эффективнее любых слов демонстрируют пользу здорового образа жизни и командных состязаний. Все участники футбольного турнира были награждены памятными кубками и почетными грамотами.В планах школы проводить на площадке спортивные и семейные мероприятия ежемесячно. В ноябре, если не подкачает погода, запланировано провести конкурс снеговиков. А накануне нового года есть желание установить елку и устроить праздник для школьников и жителей окрестных дворов.