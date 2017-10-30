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30 октября 2017, 14:42



К Дню памяти жертв политических репрессий с 23 по 30 октября в библиотеках Норильска прошли исторические и краеведческие часы.

Старшеклассники узнали историю создания самого страшного лагеря в системе Норильлага, который находился недалеко от Кайеркана. Это – Каларгон, изолятор для смертников и штрафников. Подростки с большим вниманием слушали о трагической судьбе начальника санчасти Каларгона Павла Чебуркина и одного из узников этого места Абрама Аграновского, рассматривали рисунки Евфросиньи Керсновской, фотовыставку «Личное счастье Георгия Жженова».

Просмотров:73 Политика большого террора и ее идейного вдохновителя Иосифа Сталина, «враги народа», ГУЛАГ, мир заключенных – основные акценты этих мероприятий. Школьники и студенты познакомились с трагическими страницами в истории страны, узнали о миллионах людей, необоснованно подвергнутых репрессиям, отправленных в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, на спецпоселения.Старшеклассники узнали историю создания самого страшного лагеря в системе Норильлага, который находился недалеко от Кайеркана. Это – Каларгон, изолятор для смертников и штрафников. Подростки с большим вниманием слушали о трагической судьбе начальника санчасти Каларгона Павла Чебуркина и одного из узников этого места Абрама Аграновского, рассматривали рисунки Евфросиньи Керсновской, фотовыставку «Личное счастье Георгия Жженова».