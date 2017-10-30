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30 октября 2017, 14:51



МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.

Примечательно, что наилучшим достижением северян в Кубке России является выход в финал розыгрыша в сезонах 1999/2000 и 2014/2015. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что первую победу в родных стенах его команда посвящает болельщикам: "Мы благодарим всех, кто поддерживал нас. Хочу сказать также спасибо «Новой генерации», которая показала характер и настоящую игру. Что касается нашей команды, то игра прошла по нашему плану. К сожалению, во втором тайме реализация стала немного хуже, соперник заставил нас держаться в напряжении. Впрочем, ребята постарались на славу". В ближайшее время северяне выйдут на паркет 2 и 3 ноября в рамках шестого тура Суперлиги против «Тюмени». Игра пройдет во Дворце спорта «Акртика», начало в 19.00. На данный момент у норильчан 11 очков и седьмая строчка турнирной таблицы, тюменцы на третьем месте с 17 очками.

Просмотров:88 Игра прошла на домашней площадке норильчан. В составе хозяев отличились Пономарев на 6-й, 13-й и 18-й, Канивец на 14-й и Сучилин на 41-й минутах матча. За гостей голы забили Обжорин – 16-я и Коданев – 38-я минуты. Таким образом, по сумме двух матчей – в первой игре в Сыктывкаре победу также праздновала наша команда (5:3), – в 1/4 финала выходит «Норникель», который сразится с «Диной».Примечательно, что наилучшим достижением северян в Кубке России является выход в финал розыгрыша в сезонах 1999/2000 и 2014/2015.На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что первую победу в родных стенах его команда посвящает болельщикам:"Мы благодарим всех, кто поддерживал нас. Хочу сказать также спасибо «Новой генерации», которая показала характер и настоящую игру. Что касается нашей команды, то игра прошла по нашему плану. К сожалению, во втором тайме реализация стала немного хуже, соперник заставил нас держаться в напряжении. Впрочем, ребята постарались на славу".В ближайшее время северяне выйдут на паркет 2 и 3 ноября в рамках шестого тура Суперлиги против «Тюмени». Игра пройдет во Дворце спорта «Акртика», начало в 19.00. На данный момент у норильчан 11 очков и седьмая строчка турнирной таблицы, тюменцы на третьем месте с 17 очками.