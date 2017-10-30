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30 октября 2017, 15:01



Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки.



Просмотров:82 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Норильска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131(изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. По версии следствия, 29 октября 2017 года в вечернее время 37-летний ранее судимый мужчина, находясь в подъезде одного из многоквартирных домов Центрального района города Норильска, подкараулил в подъезде незнакомую 16-летнюю девушку. Применив к ней физическую силу, мужчина совершил в отношении потерпевшей сексуальное насилие. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.