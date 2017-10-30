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30 октября 2017, 15:37



Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.

Норильчанин выступил в весовой категории 110 килограммов в двух номинациях: «Мастер-1» (возрастная группа 40-45 лет) и «Открытый класс» - жим лежа без экипировки (без возрастных ограничений), в которых он занял первое и второе места соответственно. «Уровень организации оставлял желать лучшего, была полная неразбериха со временем выступлений спортсменов. Возможно, что именно поэтому, как мне показалось, я выступил не на все 100 процентов. В остальном же все прошло гладко - участники показали хорошую конкуренцию и волю к победе, - отметил Александр Климович. – За возможность выезда в Индию хочу выразить слова благодарности гендиректору норильского фитнес-клуба «X-fit Север» Павлу Лонзингеру, заместителю гендиректора «Арена-Аквапарк» Борису Аветисову, а также благотворительному фонду «Территория добра» и лично Наталье Солодовник. Ну и, конечно же, спасибо Александру Гуторову, под руководством которого я тренируюсь». На очереди у пауэрлифтера участие в Кубке мира в Долгопрудном в середине декабря. Там атлет выступит в двоеборье.

Просмотров:53 Состязания прошли в Дели (Индия) и собрали более 700 участников из 15 стран. Национальную команду России представляли три спортсмена, в том числе и слесарь-ремонтник газовой службы с НМЗ Александр Климович, многократный призер и чемпион мира и Европы, рекордсмен Европы.Норильчанин выступил в весовой категории 110 килограммов в двух номинациях: «Мастер-1» (возрастная группа 40-45 лет) и «Открытый класс» - жим лежа без экипировки (без возрастных ограничений), в которых он занял первое и второе места соответственно.«Уровень организации оставлял желать лучшего, была полная неразбериха со временем выступлений спортсменов. Возможно, что именно поэтому, как мне показалось, я выступил не на все 100 процентов. В остальном же все прошло гладко - участники показали хорошую конкуренцию и волю к победе, - отметил Александр Климович. – За возможность выезда в Индию хочу выразить слова благодарности гендиректору норильского фитнес-клуба «X-fit Север» Павлу Лонзингеру, заместителю гендиректора «Арена-Аквапарк» Борису Аветисову, а также благотворительному фонду «Территория добра» и лично Наталье Солодовник. Ну и, конечно же, спасибо Александру Гуторову, под руководством которого я тренируюсь».На очереди у пауэрлифтера участие в Кубке мира в Долгопрудном в середине декабря. Там атлет выступит в двоеборье.