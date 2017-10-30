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30 октября 2017, 16:06



В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика»

Сегодня вопросом изготовления бионических протезов заинтересовалась общественность: инженерные молодежные сообщества, представители технических ВУЗов. И это неспроста: новые технологии определяют иное научное мышление. Образовательный проект «Бионика» как раз рассчитан на то, чтобы объединить молодежь технического склада ума для коллективного совершенствования существующих разработок. По итогам планируется оформить методическое пособие и выложить на онлайн-портал, чтобы каждый, кому интересна эта тема, мог использовать материалы для учебы, работы, а инвалиды получили реальный шанс обзавестись бюджетным бионическим протезом.

Просмотров:7 Проект реализуется на грант Фонда Прохорова в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Это партнерский социальный проект, направленный на популяризацию новых технологий в области изготовления бионических протезов. Норильский инженер-электроник Максим Ляшко изобрел и запатентовал бионический протез кисти руки. Он назвал его "MAXBIONIC". Сегодня Максим работает над его усовершенствованием. Проблем много. Основная сложность состоит в том, что инвалид не всегда может контролировать силу сжатия, поэтому протезы часто ломаются. Это большая проблема: многих комплектующих в России не нейдешь, их приходится выписывать из Китая, Японии, Америки. Кроме того, протез нужно еще совершенствовать.Сегодня вопросом изготовления бионических протезов заинтересовалась общественность: инженерные молодежные сообщества, представители технических ВУЗов. И это неспроста: новые технологии определяют иное научное мышление. Образовательный проект «Бионика» как раз рассчитан на то, чтобы объединить молодежь технического склада ума для коллективного совершенствования существующих разработок. По итогам планируется оформить методическое пособие и выложить на онлайн-портал, чтобы каждый, кому интересна эта тема, мог использовать материалы для учебы, работы, а инвалиды получили реальный шанс обзавестись бюджетным бионическим протезом.