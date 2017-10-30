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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:06 В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика»
15:37 Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.
15:01 Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки.
14:51 МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
14:42 К Дню памяти жертв политических репрессий с 23 по 30 октября в библиотеках Норильска прошли исторические и краеведческие часы.
14:21 На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.
13:03 Педагоги со всей России обсудили в краевой столице реализацию Федерального государственного образовательного стандарта.
12:56 Бесплатных билетов на Универсиаду почти не будет. Они будут лишь у двух категорий граждан.
12:48 Иркутские спасатели вытащили из ледяной воды норильчан, оказавшихся в шторм на Иркутском водохранилище.
12:44 Владимир Путин сегодня откроет первый общенациональный мемориал жертвам массовых репрессий.
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