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30 октября 2017, 16:06

В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика»


Проект реализуется на грант Фонда Прохорова в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Это партнерский социальный проект, направленный на популяризацию новых технологий в области изготовления бионических протезов. Норильский инженер-электроник Максим Ляшко изобрел и запатентовал бионический протез кисти руки. Он назвал его "MAXBIONIC". Сегодня Максим работает над его усовершенствованием. Проблем много. Основная сложность состоит в том, что инвалид не всегда может контролировать силу сжатия, поэтому протезы часто ломаются. Это большая проблема: многих комплектующих в России не нейдешь, их приходится выписывать из Китая, Японии, Америки. Кроме того, протез нужно еще совершенствовать.
Сегодня вопросом изготовления бионических протезов заинтересовалась общественность: инженерные молодежные сообщества, представители технических ВУЗов. И это неспроста: новые технологии определяют иное научное мышление. Образовательный проект «Бионика» как раз рассчитан на то, чтобы объединить молодежь технического склада ума для коллективного совершенствования существующих разработок. По итогам планируется оформить методическое пособие и выложить на онлайн-портал, чтобы каждый, кому интересна эта тема, мог использовать материалы для учебы, работы, а инвалиды получили реальный шанс обзавестись бюджетным бионическим протезом.

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    Список новостей

 30 октября 2017 
16:06   В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика» 15:37   Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.
15:01   Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки. 14:51   МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
14:42   К Дню памяти жертв политических репрессий с 23 по 30 октября в библиотеках Норильска прошли исторические и краеведческие часы. 14:21   На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.
13:03   Педагоги со всей России обсудили в краевой столице реализацию Федерального государственного образовательного стандарта. 12:56   Бесплатных билетов на Универсиаду почти не будет. Они будут лишь у двух категорий граждан.
12:48   Иркутские спасатели вытащили из ледяной воды норильчан, оказавшихся в шторм на Иркутском водохранилище. 12:44   Владимир Путин сегодня откроет первый общенациональный мемориал жертвам массовых репрессий.
12:39   С 1 февраля ожидается повышение пенсий.

 27 октября 2017 
18:30   В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня в музее авиации и ... 18:18   «В авангарде новой жизни»: Музей Норильска представит проект к 100-летию революции 1917 года.
17:39   «Вся власть искусству!» - под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств». 17:23   Больше часа шел «Недетский разговор» между учениками педагогических классов гимназии № 5 и школы № 27 и замом главы Норильска Натальей Коростелевой.
16:29   Госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель». 16:19   Отныне норильские предприниматели могут подать заявки на технологическое подключение к коммунальным ресурсам в электронном виде.
16:10   В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий. 16:01   В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей.
15:34   Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут. 13:05   До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.

 26 октября 2017 
17:09   В Норильске продолжается всероссийская акция «Я выбираю спорт!». 16:55   В Норильске прошло расширенное заседание совета местной общественной палаты, на котором был утвержден персональный состав ранее созданных комиссий, а также избраны их руководители.
16:43   Врио красноярского губернатора назначил 11 советников. 16:42   В воскресенье, 29 октября, в Норильске пройдут выставки собак и кошек.
16:36   Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт. 15:24   В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.
14:55   Признание заслуг станет весомее. 14:53   Красноярскому краю выделят миллиарды на ремонт и строительство больниц.
14:19   На Таймыре возобновились мероприятия по отлову безнадзорных животных. 13:50   Госавтоинспекция призывает жителей Норильска к осторожности на дорогах.
12:56   Завершается конкурс на название нового спортивного объекта в Красноярске. 12:11   К Дню народного единства публичная библиотека готовит насыщенную празднично-развлекательную программу.
11:59   Завтра, 27 октября, МФК «Норильский никель» проведет первый домашний матч в нынешнем сезоне.

 25 октября 2017 
18:13   В Дудинке завершилась летняя речная навигация. 17:46   В начале ноября четырехлетний норильчанин Максим Пономарев отправится в пензенский реабилитационный центр.
17:31   В Дудинке за два года заменят 26 лифтов. 17:22   Более 80 таймырцев трудоустроены на общественные работы.
16:42   «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера. 16:21   Отправить телеграмму стало проще и удобнее: теперь на сайте Почты России в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы.
15:20   Ветеран Дмитрий Иванович Конопля получил поздравление с 90-летием от президента России. Письмо от главы государства вручил долгожителю глава города Норильска Ринат Ахметчин. 15:03   В связи с ремонтом на мосту Юго-Западной объездной автодороги движение по этой трассе будет временно изменено.
14:45   Норильские транспортники готовятся к празднованию большого юбилея. 14:41   Главой Красноярска избран Сергей Еремин.
14:29   Путин назначил встречу Толоконскому и еще 10 экс-губернаторам. 14:28   «Норникель» инициировал слёт социальных предпринимателей Севера.
14:27   Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нелегальных перевозок пассажиров. 14:21   Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.
14:18   На спортивной площадке СШ № 9 состоятся первые соревнования. 14:14   Аэропорты Норильска и Хатанги не прошли прокурорскую проверку.




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