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30 октября 2017, 17:03



Все на диктант.



Просмотров:222 26 ноября в 12-00 в Норильске пройдет Всероссийский географический диктант. Масштабная образовательная акция проводится Русским географическим обществом. В нашем городе диктант можно будет написать в музейно-выставочном комплексе «Музей Норильска» (Ленинский проспект, 14), в Талнахской городской библиотеке (улица Диксона, 9, читальный зал взрослого отделения), в средней школе № 37 (улица Первомайская, 34), а также в кайерканской библиотеке № 8 (улица Строительная, 2а). Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения независимо от места жительства. Другие организаторы расскажут подробнее о своих площадках на собственных страницах, а мы подскажем, как написать географический диктант в наших библиотеках. В Талнахской городской библиотеке запись ведет Секачева Ксения Егоровна (37-20-30), а в библиотеке № 8 – Сюстина Ольга Павловна (39-44-28). Больше информации о Всероссийском географическом диктанте вы найдете на сайте dictant.rgo.ru.