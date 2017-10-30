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30 октября 2017, 17:07



В Норильском городском суде прошло очередное судебное заседание по факту избиения новорожденной девочки.

Прошлое судебное заседание было отложено по ходатайству стороны защиты для разрешения вопроса по возмещению ущерба РФ, связанного с выплатой за оказанную медицинскую помощь. Ходатайство было судом удовлетворено, и подсудимый возместил государству 171 685 рублей 23 копейки по ОМС, затраченных на лечение ребенка. К уголовному делу приобщена копия платежного документа. Эта выплата была определена прокурором в рамках заявленного гражданского иска. В процессе судебных прений прокурор задал подсудимому вопрос о том, мог ли он совершить это преступление, если бы не находился в состоянии алкогольного опьянения? На что мужчина ответил, что если бы он не выпил, то не совершил бы этого преступления, так как не имел намерений причинить вред ребенку. В своей речи прокурор отметил, что это преступление выходит за рамки человеческих и этических норм. Вина подсудимого доказана. В числе отягчающих обстоятельств были названы возраст ребенка и состояние алкогольного опьянения. Среди смягчающих – полное признание вины, сотрудничество со следствием, положительные характеристики с места работы, места жительства. С учетом этих факторов прокурор в ходе судебного заседания попросил назначить подсудимому меру наказания в виде лишения свободы сроком на шесть лет и отбыванием срока наказания в исправительной колонии общего режима. Органы опеки и попечительства позицию обвинения поддержали. Адвокат подсудимого предъявленные обвинения не оспаривает. Однако считает, что при вынесении окончательного приговора его подопечному необходимо учесть его поведение и тот факт, что на деньги подсудимого оказывалась необходимая помощь ребенку, покупались средства гигиены, одежда. Кроме того, на имя ребенка был открыт расчетный счет, на который внесено 50 тысяч рублей. Также, по словам адвоката, подсудимого положительно характеризует погашение гражданского иска. В связи с этим адвокат считает наказание, предложенное прокурором, чрезмерно суровым, и его исправление возможно без изоляции от общества, поскольку, находясь на свободе, он сможет продолжить заниматься предпринимательской деятельностью и оказывать содействие ребенку. Для того чтобы объективно оценить аргументы сторон обвинения и защиты, судья объявила перерыв, и окончательное решение о наказании подсудимому будет вынесено на следующем судебном заседании.

Просмотров:274 Напомним, 3 августа 2017 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в детскую больницу доставлена двухмесячная девочка с тяжелыми травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Во время расследования было установлено, что травмы ребенку нанес 43–летний житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, который записан в документах как отец девочки. Мужчина проживал в квартире с малышкой без ее матери. В настоящее время о состоянии ребенка ничего не известно. Отделу опеки, как и сотрудникам детской больницы, запрещено давать об этом какие-либо комментарии и вообще говорить о состоянии ребенка.Прошлое судебное заседание было отложено по ходатайству стороны защиты для разрешения вопроса по возмещению ущерба РФ, связанного с выплатой за оказанную медицинскую помощь. Ходатайство было судом удовлетворено, и подсудимый возместил государству 171 685 рублей 23 копейки по ОМС, затраченных на лечение ребенка. К уголовному делу приобщена копия платежного документа. Эта выплата была определена прокурором в рамках заявленного гражданского иска.В процессе судебных прений прокурор задал подсудимому вопрос о том, мог ли он совершить это преступление, если бы не находился в состоянии алкогольного опьянения? На что мужчина ответил, что если бы он не выпил, то не совершил бы этого преступления, так как не имел намерений причинить вред ребенку. В своей речи прокурор отметил, что это преступление выходит за рамки человеческих и этических норм. Вина подсудимого доказана. В числе отягчающих обстоятельств были названы возраст ребенка и состояние алкогольного опьянения. Среди смягчающих – полное признание вины, сотрудничество со следствием, положительные характеристики с места работы, места жительства. С учетом этих факторов прокурор в ходе судебного заседания попросил назначить подсудимому меру наказания в виде лишения свободы сроком на шесть лет и отбыванием срока наказания в исправительной колонии общего режима. Органы опеки и попечительства позицию обвинения поддержали.Адвокат подсудимого предъявленные обвинения не оспаривает. Однако считает, что при вынесении окончательного приговора его подопечному необходимо учесть его поведение и тот факт, что на деньги подсудимого оказывалась необходимая помощь ребенку, покупались средства гигиены, одежда. Кроме того, на имя ребенка был открыт расчетный счет, на который внесено 50 тысяч рублей. Также, по словам адвоката, подсудимого положительно характеризует погашение гражданского иска. В связи с этим адвокат считает наказание, предложенное прокурором, чрезмерно суровым, и его исправление возможно без изоляции от общества, поскольку, находясь на свободе, он сможет продолжить заниматься предпринимательской деятельностью и оказывать содействие ребенку.Для того чтобы объективно оценить аргументы сторон обвинения и защиты, судья объявила перерыв, и окончательное решение о наказании подсудимому будет вынесено на следующем судебном заседании.