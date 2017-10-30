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30 октября 2017, 17:11



«Норникель» за девять месяцев снизил производство никеля на 11% — до 157 тыс. тонн.

Выпуск меди вырос на 10% - до 290,87 тыс. тонн, платины остался на уровне прошлого года - 493 тыс. унций, производство палладия выросло на 2% - до 2,03 млн унций. В III квартале производство никеля выросло на 10% - до 54,17 тыс. тонн, выпуск меди снизился на 5% - до 95,95 тыс. тонн, палладия - упал на 11% - до 693 тыс. унций, платины - на 8% до 174 тыс. унций. «Благодаря выходу Талнахской обогатительной фабрики на запланированные показатели по извлечению металлов в концентраты, а также восстановлению работы рафинировочных мощностей на заводе Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии после планового техобслуживания мы увеличили объемы производства никеля на 10% в третьем квартале. При этом неблагоприятные метеоусловия в Норильске привели к временным приостановкам плавильных мощностей медного завода, что негативно сказалось на объемах производства меди в третьем квартале. Мы планируем переработать весь накопленный из-за простоев концентрат в четвертом квартале, что должно полностью компенсировать данное снижение», - приводит NN слова первого вице-президента — операционного директора Сергея Дяченко. В 2017 году компания планирует произвести 206-211 тыс. тонн никеля и 2,64-2,73 млн унций палладия.

Просмотров:233 ГМК «Норильский никель» подвела итог работы за девять месяцев 2017 года. За этот период компания снизила производство никеля на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 157,1 тыс. тонн.Выпуск меди вырос на 10% - до 290,87 тыс. тонн, платины остался на уровне прошлого года - 493 тыс. унций, производство палладия выросло на 2% - до 2,03 млн унций. В III квартале производство никеля выросло на 10% - до 54,17 тыс. тонн, выпуск меди снизился на 5% - до 95,95 тыс. тонн, палладия - упал на 11% - до 693 тыс. унций, платины - на 8% до 174 тыс. унций. «Благодаря выходу Талнахской обогатительной фабрики на запланированные показатели по извлечению металлов в концентраты, а также восстановлению работы рафинировочных мощностей на заводе Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии после планового техобслуживания мы увеличили объемы производства никеля на 10% в третьем квартале. При этом неблагоприятные метеоусловия в Норильске привели к временным приостановкам плавильных мощностей медного завода, что негативно сказалось на объемах производства меди в третьем квартале. Мы планируем переработать весь накопленный из-за простоев концентрат в четвертом квартале, что должно полностью компенсировать данное снижение», - приводит NN слова первого вице-президента — операционного директора Сергея Дяченко. В 2017 году компания планирует произвести 206-211 тыс. тонн никеля и 2,64-2,73 млн унций палладия.