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30 октября 2017, 17:17



Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы.

Первые 716 млн рублей пойдут на строительство школы на 1280 мест в микрорайоне Покровском. В 2019-2020 гг. такую же сумму выделят на выкуп здания школы на 1280 мест у частных инвесторов в мкрн Солнечный. Оба учреждения построят по типовому проекту, по которому в настоящее время строится школа в микрорайоне Иннокентьевском. «Учебные учреждения укомплектуют и оснастят современной мебелью, инженерным, медицинским и технологическим оборудованием. В школах появятся просторные и современные классные комнаты, спортзалы, библиотека», — рассказала и. о. министра образования края Светлана Маковская.

Просмотров:228 Правительство РФ направит в Красноярский край 1,4 млрд рублей на строительство двух новых школ. Регион получит субсидию в 2018-2020 гг. в рамках федеральной программы. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.Первые 716 млн рублей пойдут на строительство школы на 1280 мест в микрорайоне Покровском. В 2019-2020 гг. такую же сумму выделят на выкуп здания школы на 1280 мест у частных инвесторов в мкрн Солнечный. Оба учреждения построят по типовому проекту,по которому в настоящее время строится школа в микрорайоне Иннокентьевском. «Учебные учреждения укомплектуют и оснастят современной мебелью, инженерным, медицинским и технологическим оборудованием. В школах появятся просторные и современные классные комнаты, спортзалы, библиотека», — рассказала и. о. министра образования края Светлана Маковская.