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30 октября 2017, 17:18



Александр Усс изменил порядок выборов в Красноярском крае.

Выборы губернатора в регионе пройдут осенью следующего года, и Александр Усс заявил о своем желании участвовать в них.

Просмотров:235 На сайте красноярского Заксобрания был опубликован проект регионального закона о внесении изменений в закон «О выборах губернатора Красноярского края». Врио губернатора Красноярского края Александр Усс решил изменить закон о выборах главы региона. В частности, порядок голосования претерпел изменения для тех граждан, которые во время выборов находятся не на месте своего жительства. Так, раньше необходимо было получить открепительные удостоверения, чтобы проголосовать, тогда как изменения в закон имеют цель упростить механизм голосования и предполагают лишь уведомление избиркома. Это нужно для того, чтобы на том или ином участке были изготовлены дополнительные бюллетени. «Предлагаемый проект уставного закона края внесен в целях приведения Уставного закона Красноярского края от 20 июня 2012 года № 2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края» в соответствие с изменениями, внесенными федеральным законом», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.Выборы губернатора в регионе пройдут осенью следующего года, и Александр Усс заявил о своем желании участвовать в них.