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30 октября 2017, 17:21



Подведены итоги производственной деятельности «Норникеля» за третий квартал года.

«Мы подтверждаем прогноз производства по нашим основным металлам на 2017 год на прежнем уровне», - подчеркнул в ходе совещания Сергей Дяченко.

Просмотров:228 «Благодаря выходу Талнахской обогатительной фабрики на запланированные показатели по извлечению металлов в концентраты, а также восстановлению работы рафинировочных мощностей на заводе Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии после планового техобслуживания мы увеличили объемы производства никеля на 10% в третьем квартале», - сообщил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, комментируя производственные результаты за третий квартал 2017 года. Он также отметл, что неблагоприятные метеоусловия в Норильске привели к временным приостановкам плавильных мощностей медного завода, что негативно сказалось на объемах производства меди в третьем квартале. Однако планируется переработать весь накопленный из-за простоев концентрат в четвертом квартале, что должно полностью компенсировать данное снижение.«Мы подтверждаем прогноз производства по нашим основным металлам на 2017 год на прежнем уровне», - подчеркнул в ходе совещания Сергей Дяченко.