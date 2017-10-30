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30 октября 2017, 17:23



Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию.

Зимнее расписание будет актуально до 24 марта. До весны из красноярского аэропорта будут летать 27 перевозчиков.

Просмотров:231 После перехода на зимнее расписание из красноярского аэропорта исключили чартерные рейсы в Турцию. Погода в этой стране перестала быть теплой, поэтому основной поток туристов уменьшился в несколько раз. В новом сезоне туроператоры отказались и от регулярных рейсов в Бангкок. Теперь напрямую в Таиланд можно улететь двумя компаниями — Pegas Fly и Azur Air. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в зимнее время основной упор будет сделан на курорты Китая, Вьетнама и Индии.Зимнее расписание будет актуально до 24 марта. До весны из красноярского аэропорта будут летать 27 перевозчиков.