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30 октября 2017, 18:42



Сегодня на внеочередной сессии городского Совета Норильска была утверждена новая редакция правил благоустройства территории МО город Норильск.

В соответствии с правилами предоставления федеральных субсидий на поддержку муниципальных программ на органы местного самоуправления были возложены обязательства, а также создана общественная комиссия по городской среде, принят ряд нормативных актов, а также новая редакция правил благоустройства территории с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и ЖКХ РФ. В новой редакции правил конкретизированы определения объектов благоустройства, добавлен раздел о требованиях к доступности городской среды для маломобильных групп населения, раздел о содержании объектов благоустройства, конкретизирован порядок контроля над соблюдением правил благоустройства и целый ряд других. Кроме того, расписан механизм общественного участия в благоустройстве, благодаря которому юридические и физические лица смогут финансово или собственным трудом внести вклад в благоустройство. Расширен и конкретизирован раздел, посвященный уборке территории, в частности, в связи с особенностями нашего климата разграничена уборка зимой и летом. Как стало известно, норильские мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств найдут отражение в госпрограмме в 2018 году, общее финансирование из федерального и краевого бюджетов составит почти 58 миллионов рублей.

Просмотров:258 Необходимость принятия новой редакции правил была связана с реализацией в стране приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект стартовал в 2017 году, и на его реализацию из федерального бюджета в этом году выделено 20,5 млрд рублей.В соответствии с правилами предоставления федеральных субсидий на поддержку муниципальных программ на органы местного самоуправления были возложены обязательства, а также создана общественная комиссия по городской среде, принят ряд нормативных актов, а также новая редакция правил благоустройства территории с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и ЖКХ РФ.В новой редакции правил конкретизированы определения объектов благоустройства, добавлен раздел о требованиях к доступности городской среды для маломобильных групп населения, раздел о содержании объектов благоустройства, конкретизирован порядок контроля над соблюдением правил благоустройства и целый ряд других. Кроме того, расписан механизм общественного участия в благоустройстве, благодаря которому юридические и физические лица смогут финансово или собственным трудом внести вклад в благоустройство. Расширен и конкретизирован раздел, посвященный уборке территории, в частности, в связи с особенностями нашего климата разграничена уборка зимой и летом.Как стало известно, норильские мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств найдут отражение в госпрограмме в 2018 году, общее финансирование из федерального и краевого бюджетов составит почти 58 миллионов рублей.