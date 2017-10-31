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31 октября 2017, 11:30

Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.


Соответствующий законопроект, подразумевающий изменения в краевой закон о выборах губернатора, внёс в региональный парламент врио губернатора Красноярского края Александр Усс, сообщает НИА-Красноярск.
В частности, федеральным законом дана возможность включить гражданина РФ в список избирателей по месту его нахождения на территории определенного избирательного участка. Законопроектом предусматривается, что основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка.
Сейчас человек, который не находится в момент выборов на территории своего избирательного участка, но хочет проголосовать, должен заранее взять открепительное удостоверение.
Пациенты больниц могут быть также включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания.

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    Список новостей

 31 октября 2017 
13:20   «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе. 13:11   Юных дудинцев посвятили в музыканты.
13:03   Болеем за наших! Норильские хоккеисты вышли в финал девятнадцатой спартакиады народов Севера «Заполярные игры», которые проходят в Воркуте. 11:41   Красноярск станет большим центром зимних видов спорта. Строительство объектов Универсиады завершится в 2018 году.
11:30   Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.

 30 октября 2017 
18:42   Сегодня на внеочередной сессии городского Совета Норильска была утверждена новая редакция правил благоустройства территории МО город Норильск. 17:23   Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию.
17:21   Подведены итоги производственной деятельности «Норникеля» за третий квартал года. 17:18   Александр Усс изменил порядок выборов в Красноярском крае.
17:17   Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы. 17:11   «Норникель» за девять месяцев снизил производство никеля на 11% — до 157 тыс. тонн.
17:07   В Норильском городском суде прошло очередное судебное заседание по факту избиения новорожденной девочки. 17:03   Все на диктант.
16:06   В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика». 15:37   Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.
15:01   Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки. 14:51   МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
14:42   К Дню памяти жертв политических репрессий с 23 по 30 октября в библиотеках Норильска прошли исторические и краеведческие часы. 14:21   На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.
13:03   Педагоги со всей России обсудили в краевой столице реализацию Федерального государственного образовательного стандарта. 12:56   Бесплатных билетов на Универсиаду почти не будет. Они будут лишь у двух категорий граждан.
12:48   Иркутские спасатели вытащили из ледяной воды норильчан, оказавшихся в шторм на Иркутском водохранилище. 12:44   Владимир Путин сегодня откроет первый общенациональный мемориал жертвам массовых репрессий.
12:39   С 1 февраля ожидается повышение пенсий.

 27 октября 2017 
18:30   В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня в музее авиации и ... 18:18   «В авангарде новой жизни»: Музей Норильска представит проект к 100-летию революции 1917 года.
17:39   «Вся власть искусству!» - под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств». 17:23   Больше часа шел «Недетский разговор» между учениками педагогических классов гимназии № 5 и школы № 27 и замом главы Норильска Натальей Коростелевой.
16:29   Госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель». 16:19   Отныне норильские предприниматели могут подать заявки на технологическое подключение к коммунальным ресурсам в электронном виде.
16:10   В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий. 16:01   В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей.
15:34   Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут. 13:05   До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.

 26 октября 2017 
17:09   В Норильске продолжается всероссийская акция «Я выбираю спорт!». 16:55   В Норильске прошло расширенное заседание совета местной общественной палаты, на котором был утвержден персональный состав ранее созданных комиссий, а также избраны их руководители.
16:43   Врио красноярского губернатора назначил 11 советников. 16:42   В воскресенье, 29 октября, в Норильске пройдут выставки собак и кошек.
16:36   Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт. 15:24   В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.
14:55   Признание заслуг станет весомее. 14:53   Красноярскому краю выделят миллиарды на ремонт и строительство больниц.
14:19   На Таймыре возобновились мероприятия по отлову безнадзорных животных. 13:50   Госавтоинспекция призывает жителей Норильска к осторожности на дорогах.
12:56   Завершается конкурс на название нового спортивного объекта в Красноярске. 12:11   К Дню народного единства публичная библиотека готовит насыщенную празднично-развлекательную программу.
11:59   Завтра, 27 октября, МФК «Норильский никель» проведет первый домашний матч в нынешнем сезоне.

 25 октября 2017 
18:13   В Дудинке завершилась летняя речная навигация. 17:46   В начале ноября четырехлетний норильчанин Максим Пономарев отправится в пензенский реабилитационный центр.
17:31   В Дудинке за два года заменят 26 лифтов.




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