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31 октября 2017, 11:30



Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.

В частности, федеральным законом дана возможность включить гражданина РФ в список избирателей по месту его нахождения на территории определенного избирательного участка. Законопроектом предусматривается, что основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка. Сейчас человек, который не находится в момент выборов на территории своего избирательного участка, но хочет проголосовать, должен заранее взять открепительное удостоверение. Пациенты больниц могут быть также включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания.

Просмотров:112 Соответствующий законопроект, подразумевающий изменения в краевой закон о выборах губернатора, внёс в региональный парламент врио губернатора Красноярского края Александр Усс, сообщает НИА-Красноярск.В частности, федеральным законом дана возможность включить гражданина РФ в список избирателей по месту его нахождения на территории определенного избирательного участка. Законопроектом предусматривается, что основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка.Сейчас человек, который не находится в момент выборов на территории своего избирательного участка, но хочет проголосовать, должен заранее взять открепительное удостоверение.Пациенты больниц могут быть также включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания.