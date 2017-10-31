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31 октября 2017, 11:41



Красноярск станет большим центром зимних видов спорта. Строительство объектов Универсиады завершится в 2018 году.

Стоимость инвестиций в подготовку к Универсиаде-2019 оценивается в 45 млрд рублей. Ранее сообщалось, что из федерального бюджета будет выделено свыше 31 млрд рублей на строительство спортивных объектов. В их числе спортивно-тренировочные комплексы «Академия зимних видов спорта» и «Академия биатлона», которые строятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», сообщает НИА-Красноярск. Всего для проведения Универсиады в Красноярске возводятся 34 объекта. «Все они будут использоваться как для проведения соревнований Универсиады, так и для дальнейшего тренировочного процесса спортсменов. Также в будущем эти объекты смогут принимать крупнейшие старты вплоть до чемпионатов мира. Красноярск станет большим центром зимних видов спорта», - подчеркнул Колобков.

Просмотров:117 Строительство всех спортивных объектов Универсиады-2019 в Красноярске планируется завершить к середине следующего года. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. «Подготовка идет в полном соответствии с графиком. Нет сомнений, что к середине следующего года все объекты будут введены в эксплуатацию, а уже в конце 2018 года мы проведем основную часть всех тестовых мероприятий», - сказал Колобков.Стоимость инвестиций в подготовку к Универсиаде-2019 оценивается в 45 млрд рублей. Ранее сообщалось, что из федерального бюджета будет выделено свыше 31 млрд рублей на строительство спортивных объектов. В их числе спортивно-тренировочные комплексы «Академия зимних видов спорта» и «Академия биатлона», которые строятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», сообщает НИА-Красноярск.Всего для проведения Универсиады в Красноярске возводятся 34 объекта. «Все они будут использоваться как для проведения соревнований Универсиады, так и для дальнейшего тренировочного процесса спортсменов. Также в будущем эти объекты смогут принимать крупнейшие старты вплоть до чемпионатов мира. Красноярск станет большим центром зимних видов спорта», - подчеркнул Колобков.