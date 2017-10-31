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31 октября 2017, 13:03



Болеем за наших! Норильские хоккеисты вышли в финал девятнадцатой спартакиады народов Севера «Заполярные игры», которые проходят в Воркуте.

Норильск представляет команда юных хоккеистов. 18 мальчишек 2004 года отправились в Воркуту 24 октября. Ребята провели четыре встречи с командами из Сыктывкара, Воркуты, Лабытнанги и Сосногорска. Все четыре игры наши ребята выиграли, забив в ворота соперников в общей сложности 41 шайбу, и вышли в финал. Тренер команды Александр Тимченко особо отметил лучшего бомбардира Николая Берингардта, на его счету 14 шайб. Хорошую игру показали также Семен Овчинников и Роман Матурин. Ворота нашей команды защищает Глеб Цупренко. Сегодня в 13.30 по московскому времени состоится решающая схватка с командой из Ухты. Ребята готовятся к ответственной игре и рассчитывают на победу. Стоит отметить, что норильские хоккеисты принимают участие в состязаниях «Заполярных игр» уже на протяжении десятка лет. Несколько раз ребята занимали второе место. Первый спортивный фестиваль «Заполярные игры» прошел в 1999 году. В этом году насыщенная программа соревнований пополнилась еще тремя видами спорта. К хоккею с шайбой, автомобильному спорту, боксу, дзюдо, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, плаванию, художественной гимнастике, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, мини-футболу, греко-римской борьбе добавили шахматы, карате и тхэквондо.

Просмотров:89 В этом году в состязаниях принимают участие около 800 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Красноярского края и многих других регионов, городов и посёлков нашей страны.Норильск представляет команда юных хоккеистов. 18 мальчишек 2004 года отправились в Воркуту 24 октября. Ребята провели четыре встречи с командами из Сыктывкара, Воркуты, Лабытнанги и Сосногорска. Все четыре игры наши ребята выиграли, забив в ворота соперников в общей сложности 41 шайбу, и вышли в финал. Тренер команды Александр Тимченко особо отметил лучшего бомбардира Николая Берингардта, на его счету 14 шайб. Хорошую игру показали также Семен Овчинников и Роман Матурин. Ворота нашей команды защищает Глеб Цупренко.Сегодня в 13.30 по московскому времени состоится решающая схватка с командой из Ухты. Ребята готовятся к ответственной игре и рассчитывают на победу.Стоит отметить, что норильские хоккеисты принимают участие в состязаниях «Заполярных игр» уже на протяжении десятка лет. Несколько раз ребята занимали второе место.Первый спортивный фестиваль «Заполярные игры» прошел в 1999 году. В этом году насыщенная программа соревнований пополнилась еще тремя видами спорта. К хоккею с шайбой, автомобильному спорту, боксу, дзюдо, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, плаванию, художественной гимнастике, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, мини-футболу, греко-римской борьбе добавили шахматы, карате и тхэквондо.