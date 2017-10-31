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31 октября 2017, 13:11



Юных дудинцев посвятили в музыканты.

Для будущих музыкантов и их родителей выступили воспитанники музыкального отделения Детской школы искусств. Они исполнили произведения на различных инструментах, продемонстрировав мастерство, которому ещё придётся научиться первоклассникам. Также на мероприятии звучали мелодии из известных кинофильмов, романсы и песни, дети отгадывали загадки о музыке, сообщается на официальном сайте Дудинки.

Просмотров:75 Праздник посвящения прошел в Д етской школе искусств имени Бориса Молчанова. В этом году в музыкальную школу ДШИ приняты 64 юных дудинца. Для них и было организовано весёлое костюмированное представление.Для будущих музыкантов и их родителей выступили воспитанники музыкального отделения Детской школы искусств. Они исполнили произведения на различных инструментах, продемонстрировав мастерство, которому ещё придётся научиться первоклассникам. Также на мероприятии звучали мелодии из известных кинофильмов, романсы и песни, дети отгадывали загадки о музыке, сообщается на официальном сайте Дудинки.