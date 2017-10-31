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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:20 «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.
13:11 Юных дудинцев посвятили в музыканты.
13:03 Болеем за наших! Норильские хоккеисты вышли в финал девятнадцатой спартакиады народов Севера «Заполярные игры», которые проходят в Воркуте.
11:41 Красноярск станет большим центром зимних видов спорта. Строительство объектов Универсиады завершится в 2018 году.
11:30 Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.
18:42 Сегодня на внеочередной сессии городского Совета Норильска была утверждена новая редакция правил благоустройства территории МО город Норильск.
17:23 Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию.
17:21 Подведены итоги производственной деятельности «Норникеля» за третий квартал года.
17:18 Александр Усс изменил порядок выборов в Красноярском крае.
17:17 Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы.[все новости]
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