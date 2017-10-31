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31 октября 2017, 13:20



«Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.

Работа комбината в режиме пусконаладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 г., а выход на проектную мощность — в конце 2019 г. «Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство «с нуля» комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации. Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом», — прокомментировал это событие президент «Норникеля» Владимир Потанин. «Тот факт, что современный российский бизнес способен осуществлять проекты подобного масштаба, — наглядный показатель устойчивости российской экономики, её способности создавать новые производства и развивать инфраструктуру страны. Для Забайкальского края и для всей отечественной промышленности это хороший импульс к развитию», — сказал в ходе торжественной церемонии запуска Быстринского ГОКа в режиме пусконаладки министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Быстринский ГОК расположен в Газимурско-Заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. Здесь находится комплексное Быстринское месторождение с крупными запасами меди, золота и железа — всего 343 млн тонн руды, что обеспечит загрузку комбината на срок более 30 лет. Комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты, сообщила пресс-служба «Норникеля».

Просмотров:158 Строительство Быстринского комбината стало крупнейшим гринфилд-проектом в металлургической отрасли России. «Норникель» ведёт строительство комбината с 2013 г., суммарный объем инвестиций компании в этот проект составил 90 млрд руб. После выхода на проектную мощность в 10 млн тонн руды в год Быстринский ГОК станет третьим крупным производственным активом «Норникеля» наряду с предприятиями, расположенными на Таймыре и Кольском полуострове.Работа комбината в режиме пусконаладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 г., а выход на проектную мощность — в конце 2019 г.«Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство «с нуля» комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации. Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом», — прокомментировал это событие президент «Норникеля» Владимир Потанин.«Тот факт, что современный российский бизнес способен осуществлять проекты подобного масштаба, — наглядный показатель устойчивости российской экономики, её способности создавать новые производства и развивать инфраструктуру страны. Для Забайкальского края и для всей отечественной промышленности это хороший импульс к развитию», — сказал в ходе торжественной церемонии запуска Быстринского ГОКа в режиме пусконаладки министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Быстринский ГОК расположен в Газимурско-Заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. Здесь находится комплексное Быстринское месторождение с крупными запасами меди, золота и железа — всего 343 млн тонн руды, что обеспечит загрузку комбината на срок более 30 лет. Комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты, сообщила пресс-служба «Норникеля».