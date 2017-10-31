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31 октября 2017, 13:20

«Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.


Строительство Быстринского комбината стало крупнейшим гринфилд-проектом в металлургической отрасли России. «Норникель» ведёт строительство комбината с 2013 г., суммарный объем инвестиций компании в этот проект составил 90 млрд руб. После выхода на проектную мощность в 10 млн тонн руды в год Быстринский ГОК станет третьим крупным производственным активом «Норникеля» наряду с предприятиями, расположенными на Таймыре и Кольском полуострове.
Работа комбината в режиме пусконаладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 г., а выход на проектную мощность — в конце 2019 г.
«Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство «с нуля» комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации. Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом», — прокомментировал это событие президент «Норникеля» Владимир Потанин.
«Тот факт, что современный российский бизнес способен осуществлять проекты подобного масштаба, — наглядный показатель устойчивости российской экономики, её способности создавать новые производства и развивать инфраструктуру страны. Для Забайкальского края и для всей отечественной промышленности это хороший импульс к развитию», — сказал в ходе торжественной церемонии запуска Быстринского ГОКа в режиме пусконаладки министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Быстринский ГОК расположен в Газимурско-Заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. Здесь находится комплексное Быстринское месторождение с крупными запасами меди, золота и железа — всего 343 млн тонн руды, что обеспечит загрузку комбината на срок более 30 лет. Комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты, сообщила пресс-служба «Норникеля».

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    Список новостей

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13:20   «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе. 13:11   Юных дудинцев посвятили в музыканты.
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16:10   В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий. 16:01   В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей.
15:34   Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут. 13:05   До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.

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16:36   Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт. 15:24   В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.
14:55   Признание заслуг станет весомее. 14:53   Красноярскому краю выделят миллиарды на ремонт и строительство больниц.
14:19   На Таймыре возобновились мероприятия по отлову безнадзорных животных. 13:50   Госавтоинспекция призывает жителей Норильска к осторожности на дорогах.
12:56   Завершается конкурс на название нового спортивного объекта в Красноярске. 12:11   К Дню народного единства публичная библиотека готовит насыщенную празднично-развлекательную программу.
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 25 октября 2017 
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