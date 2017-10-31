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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:57 В Норильске четыре социальных проекта национально-культурных объединений получат субсидии на реализацию
17:48 Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье
17:37 В Норильске продолжается V Общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
17:34 Лауреатом Бунинской премии стал бывший норильчанин, ныне священник Вятской митрополии Леонид Сафронов
17:20 Предпринимателям Таймыра окажут материальную помощь для развития бизнеса
16:37 Норильчане смогут обменяться опытом вовлечения горожан в социальную активность. Конференцию для новых общественных пространств проведет центр «Благосфера»
16:08 Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов.
15:49 Уроженцу Хакасии, укравшему в Норильске мотоцикл, грозит срок до пяти лет.
15:38 На Таймыре начался ледостав. Службы МЧС предупреждают об опасности.
13:20 «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.
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