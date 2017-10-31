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31 октября 2017, 15:38



На Таймыре начался ледостав. Службы МЧС предупреждают об опасности.

Скрепленный вечерним или ночным морозом осенний лёд утром способен выдерживать небольшую нагрузку, а днем, хоть и сохраняет достаточную толщину, под лучами солнца становится пористым и очень слабым. Опасно ходить по льду, покрытому снегом, ведь снег, выпавший на только что образовавшийся лед, замедляет рост его толщины и маскирует полыньи. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в пять-шесть метров. Во избежание несчастных случаев родителям и педагогам следует объяснить детям, какую опасность таят в себе игры на неокрепшем или непроверенном льду.

Просмотров:204 С наступлением холодов на водоемах наблюдается становление перволедья. В это время выходить на поверхность льда крайне опасно, сообщают власти Дудинки. Службы МЧС предупреждают, что осторожность и бдительность во время ледостава — залог безопасности и сохранности здоровья горожан и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах.Скрепленный вечерним или ночным морозом осенний лёд утром способен выдерживать небольшую нагрузку, а днем, хоть и сохраняет достаточную толщину, под лучами солнца становится пористым и очень слабым.Опасно ходить по льду, покрытому снегом, ведь снег, выпавший на только что образовавшийся лед, замедляет рост его толщины и маскирует полыньи. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в пять-шесть метров. Во избежание несчастных случаев родителям и педагогам следует объяснить детям, какую опасность таят в себе игры на неокрепшем или непроверенном льду.