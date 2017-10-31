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31 октября 2017, 15:49



Уроженцу Хакасии, укравшему в Норильске мотоцикл, грозит срок до пяти лет.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже мототехники. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый уроженец Хакасии. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что умысел на совершение противоправного деяния у злоумышленника возник в тот момент, когда он проходил мимо мотоцикла, припаркованного во дворе жилого дома. Мужчина укатил транспортное средство, не заводя его, и решил обзвонить знакомых с целью реализации краденого имущества. Однако одна из попыток продажи для злоумышленника завершилась встречей с сотрудниками уголовного розыска, которые изъяли похищенное транспортное средство и вернули его владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Максимальная санкция статьи, по которой злоумышленнику предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:204 В июле в дежурную часть полиции обратился 22-летний житель Центрального района Норильска с сообщением о том, что у него похищен спортивный кроссовый мотоцикл «Хонда» стоимостью 120 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже мототехники. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый уроженец Хакасии.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что умысел на совершение противоправного деяния у злоумышленника возник в тот момент, когда он проходил мимо мотоцикла, припаркованного во дворе жилого дома. Мужчина укатил транспортное средство, не заводя его, и решил обзвонить знакомых с целью реализации краденого имущества. Однако одна из попыток продажи для злоумышленника завершилась встречей с сотрудниками уголовного розыска, которые изъяли похищенное транспортное средство и вернули его владельцу.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Максимальная санкция статьи, по которой злоумышленнику предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.