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31 октября 2017, 16:08



Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов.

Из базового аэропорта авиакомпании NordStar - красноярского «Емельяново» - будут выполняться рейсы в Москву, Норильск и другие города России и населенные пункты Красноярского края. Сохраняются открытые в период действия зимнего расписания рейсы по двум новым направлениям в маршрутной сети авиакомпании NordStar - Красноярск - Братск - Чита, а также Красноярск - Хатанга. Новый рейс по направлению Красноярск - Хатанга стал первым прямым регулярным рейсом между городами за последние несколько лет. Хатанга является одним из наиболее удаленных северных населенных пунктов, где авиасообщение является основным способом добраться до материка. Увеличивается частотность выполнения рейсов на направлениях Красноярск - Томск и Красноярск - Сургут. В период действия зимнего расписания рейсы по указанным направлениям будут выполняться ежедневно. С прежней частотой будут выполняться рейсы из Красноярска в столицу Китая - Пекин, а также на популярный китайский курорт - в аэропорт «Санья». В зимнем сезоне для пассажиров из Красноярска и Норильска авиакомпания NordStar предложит удобные стыковки в Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу через аэропорт «Домодедово». Новым в маршрутной сети авиакомпании станет рейс из Стрежевого в Екатеринбург, который будет выполняться два раза в неделю, начиная с 10 ноября.

Просмотров:258 Период зимнего расписания традиционно продлится с 29 октября 2017 года по 25 марта 2018 года. В это время из Норильска продолжится выполнение рейсов по традиционным направлениям: в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Уфу, Абакан, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. На ежедневной основе сохранится выполнение рейсов между Норильском и Красноярском, а рейсы из Норильска в Москву будут выполняться до 2 рейсов в день ежедневно.Из базового аэропорта авиакомпании NordStar - красноярского «Емельяново» - будут выполняться рейсы в Москву, Норильск и другие города России и населенные пункты Красноярского края. Сохраняются открытые в период действия зимнего расписания рейсы по двум новым направлениям в маршрутной сети авиакомпании NordStar - Красноярск - Братск - Чита, а также Красноярск - Хатанга. Новый рейс по направлению Красноярск - Хатанга стал первым прямым регулярным рейсом между городами за последние несколько лет. Хатанга является одним из наиболее удаленных северных населенных пунктов, где авиасообщение является основным способом добраться до материка.Увеличивается частотность выполнения рейсов на направлениях Красноярск - Томск и Красноярск - Сургут. В период действия зимнего расписания рейсы по указанным направлениям будут выполняться ежедневно. С прежней частотой будут выполняться рейсы из Красноярска в столицу Китая - Пекин, а также на популярный китайский курорт - в аэропорт «Санья».В зимнем сезоне для пассажиров из Красноярска и Норильска авиакомпания NordStar предложит удобные стыковки в Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу через аэропорт «Домодедово».Новым в маршрутной сети авиакомпании станет рейс из Стрежевого в Екатеринбург, который будет выполняться два раза в неделю, начиная с 10 ноября.