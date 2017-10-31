Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
31 октября 2017, 16:08

Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов.


Период зимнего расписания традиционно продлится с 29 октября 2017 года по 25 марта 2018 года. В это время из Норильска продолжится выполнение рейсов по традиционным направлениям: в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Уфу, Абакан, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. На ежедневной основе сохранится выполнение рейсов между Норильском и Красноярском, а рейсы из Норильска в Москву будут выполняться до 2 рейсов в день ежедневно.
Из базового аэропорта авиакомпании NordStar - красноярского «Емельяново» - будут выполняться рейсы в Москву, Норильск и другие города России и населенные пункты Красноярского края. Сохраняются открытые в период действия зимнего расписания рейсы по двум новым направлениям в маршрутной сети авиакомпании NordStar - Красноярск - Братск - Чита, а также Красноярск - Хатанга. Новый рейс по направлению Красноярск - Хатанга стал первым прямым регулярным рейсом между городами за последние несколько лет. Хатанга является одним из наиболее удаленных северных населенных пунктов, где авиасообщение является основным способом добраться до материка.
Увеличивается частотность выполнения рейсов на направлениях Красноярск - Томск и Красноярск - Сургут. В период действия зимнего расписания рейсы по указанным направлениям будут выполняться ежедневно. С прежней частотой будут выполняться рейсы из Красноярска в столицу Китая - Пекин, а также на популярный китайский курорт - в аэропорт «Санья».
В зимнем сезоне для пассажиров из Красноярска и Норильска авиакомпания NordStar предложит удобные стыковки в Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу через аэропорт «Домодедово».
Новым в маршрутной сети авиакомпании станет рейс из Стрежевого в Екатеринбург, который будет выполняться два раза в неделю, начиная с 10 ноября.

Просмотров:258
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 31 октября 2017 
17:57   В Норильске четыре социальных проекта национально-культурных объединений получат субсидии на реализацию 17:48   Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье
17:37   В Норильске продолжается V Общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 17:34   Лауреатом Бунинской премии стал бывший норильчанин, ныне священник Вятской митрополии Леонид Сафронов
17:20   Предпринимателям Таймыра окажут материальную помощь для развития бизнеса 16:37   Норильчане смогут обменяться опытом вовлечения горожан в социальную активность. Конференцию для новых общественных пространств проведет центр «Благосфера»
16:08   Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов. 15:49   Уроженцу Хакасии, укравшему в Норильске мотоцикл, грозит срок до пяти лет.
15:38   На Таймыре начался ледостав. Службы МЧС предупреждают об опасности. 13:20   «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.
13:11   Юных дудинцев посвятили в музыканты. 13:03   Болеем за наших! Норильские хоккеисты вышли в финал девятнадцатой спартакиады народов Севера «Заполярные игры», которые проходят в Воркуте.
11:41   Красноярск станет большим центром зимних видов спорта. Строительство объектов Универсиады завершится в 2018 году. 11:30   Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.

 30 октября 2017 
18:42   Сегодня на внеочередной сессии городского Совета Норильска была утверждена новая редакция правил благоустройства территории МО город Норильск. 17:23   Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию.
17:21   Подведены итоги производственной деятельности «Норникеля» за третий квартал года. 17:18   Александр Усс изменил порядок выборов в Красноярском крае.
17:17   Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы. 17:11   «Норникель» за девять месяцев снизил производство никеля на 11% — до 157 тыс. тонн.
17:07   В Норильском городском суде прошло очередное судебное заседание по факту избиения новорожденной девочки. 17:03   Все на диктант.
16:06   В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика». 15:37   Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.
15:01   Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки. 14:51   МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
14:42   К Дню памяти жертв политических репрессий с 23 по 30 октября в библиотеках Норильска прошли исторические и краеведческие часы. 14:21   На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.
13:03   Педагоги со всей России обсудили в краевой столице реализацию Федерального государственного образовательного стандарта. 12:56   Бесплатных билетов на Универсиаду почти не будет. Они будут лишь у двух категорий граждан.
12:48   Иркутские спасатели вытащили из ледяной воды норильчан, оказавшихся в шторм на Иркутском водохранилище. 12:44   Владимир Путин сегодня откроет первый общенациональный мемориал жертвам массовых репрессий.
12:39   С 1 февраля ожидается повышение пенсий.

 27 октября 2017 
18:30   В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня в музее авиации и ... 18:18   «В авангарде новой жизни»: Музей Норильска представит проект к 100-летию революции 1917 года.
17:39   «Вся власть искусству!» - под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств». 17:23   Больше часа шел «Недетский разговор» между учениками педагогических классов гимназии № 5 и школы № 27 и замом главы Норильска Натальей Коростелевой.
16:29   Госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель». 16:19   Отныне норильские предприниматели могут подать заявки на технологическое подключение к коммунальным ресурсам в электронном виде.
16:10   В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий. 16:01   В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей.
15:34   Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут. 13:05   До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.

 26 октября 2017 
17:09   В Норильске продолжается всероссийская акция «Я выбираю спорт!». 16:55   В Норильске прошло расширенное заседание совета местной общественной палаты, на котором был утвержден персональный состав ранее созданных комиссий, а также избраны их руководители.
16:43   Врио красноярского губернатора назначил 11 советников. 16:42   В воскресенье, 29 октября, в Норильске пройдут выставки собак и кошек.
16:36   Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт. 15:24   В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.
14:55   Признание заслуг станет весомее.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх