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31 октября 2017, 16:37



Норильчане смогут обменяться опытом вовлечения горожан в социальную активность. Конференцию для новых общественных пространств проведет центр «Благосфера»

«Это первая конференция для общественных пространств в нашей стране, которые предоставляют людям возможность самореализовываться, развиваться и попробовать себя в контексте социальной активности», - рассказывает АСИ Наталья Каминарская, директор Центра благотворительности и социальной активности «Благосфера». К участию в конференции приглашаются не только некоммерческие общественные центры, но и музеи, и библиотеки, и кафе, и галереи, и ресурсные центры, и кластеры, построенные на базе бывших промышленных гигантов. Кроме своей основной функции, они должны нести функцию социальную – удерживать и генерировать вокруг себя новую аудиторию, местное сообщество, которое готово менять жизнь вокруг себя. «Благосфера» рассчитывает собрать на конференции как опытные центры, так и тех, кто только хочет начать такие проекты. Свой опыт представят не только москвичи, но и жители регионов. «В нашей стране есть пространства, которые выросли на базе лекториев, например, «Прямая речь». Есть музеи, которые конвертировались в общественную площадку, тот же Ельцин-центр в Екатеринбурге. Это может быть маленькая FabLab из Норильска, где занимаются развитием социального проектирования и помогают горожанам работать в этой области, а не только на комбинате. Это и ресурсные центры, которые прирастили себе функцию коворкингов. Мы собрали длинный список из разных городов и надеемся, что опыт региональных площадок окажется интересным и полезным москвичам, а москвичи смогут поделиться своими наработками», — говорит директор центра «Благосфера». Участники конференции смогут рассказать об успешных практиках, стратегиях и направлениях работы, в том числе программной деятельности, пиаре, визуальном оформлении. Все это поможет найти технологии работы таких общественных центров и поделиться ими друг с другом. Регистрация на конференцию откроется в ноябре на сайте «Благосферы»

Просмотров:214 21 и 22 ноября в «Благосфере» обсудят опыт и перспективы развития площадок, которые вовлекают людей в социальную активность, сообщается на сайте АСИ (агентство социальной информации).«Это первая конференция для общественных пространств в нашей стране, которые предоставляют людям возможность самореализовываться, развиваться и попробовать себя в контексте социальной активности», - рассказывает АСИ Наталья Каминарская, директор Центра благотворительности и социальной активности «Благосфера».К участию в конференции приглашаются не только некоммерческие общественные центры, но и музеи, и библиотеки, и кафе, и галереи, и ресурсные центры, и кластеры, построенные на базе бывших промышленных гигантов. Кроме своей основной функции, они должны нести функцию социальную – удерживать и генерировать вокруг себя новую аудиторию, местное сообщество, которое готово менять жизнь вокруг себя.«Благосфера» рассчитывает собрать на конференции как опытные центры, так и тех, кто только хочет начать такие проекты. Свой опыт представят не только москвичи, но и жители регионов.«В нашей стране есть пространства, которые выросли на базе лекториев, например, «Прямая речь». Есть музеи, которые конвертировались в общественную площадку, тот же Ельцин-центр в Екатеринбурге. Это может быть маленькая FabLab из Норильска, где занимаются развитием социального проектирования и помогают горожанам работать в этой области, а не только на комбинате. Это и ресурсные центры, которые прирастили себе функцию коворкингов. Мы собрали длинный список из разных городов и надеемся, что опыт региональных площадок окажется интересным и полезным москвичам, а москвичи смогут поделиться своими наработками», — говорит директор центра «Благосфера».Участники конференции смогут рассказать об успешных практиках, стратегиях и направлениях работы, в том числе программной деятельности, пиаре, визуальном оформлении. Все это поможет найти технологии работы таких общественных центров и поделиться ими друг с другом.Регистрация на конференцию откроется в ноябре на сайте «Благосферы»