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31 октября 2017, 17:20



Предпринимателям Таймыра окажут материальную помощь для развития бизнеса

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой. Порядок предоставления субсидий размещен на официальном сайте Администрации муниципального района (www.taimyr24.ru) в разделе «Предпринимательство», подразделе «Программы развития и поддержки предпринимательства».

Просмотров:196 На Таймыре начался прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления им субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. Мероприятия осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», сообщает управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района.Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой. Порядок предоставления субсидий размещен на официальном сайте Администрации муниципального района (www.taimyr24.ru) в разделе «Предпринимательство», подразделе «Программы развития и поддержки предпринимательства».