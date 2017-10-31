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31 октября 2017, 17:34



Лауреатом Бунинской премии стал бывший норильчанин, ныне священник Вятской митрополии Леонид Сафронов

К началу 1990-х он вернулся в родные места, где принял священство, служит настоятелем в поднятом им из руин Свято-Никольском храме поселка Рудничный Верхнекамского района Кировской области. Батюшка Леонид также духовно окормляет заключенных в семи из десяти тюремных церквей Вятской митрополии. Пастырь и поэт член Союза писателей России Леонид Сафронов был удостоен премий журналов «Наш современник» и «Москва», он лауреат Всероссийских литературных премий имени Николая Заболоцкого и Александра Невского, номинант Патриаршей премии им. Кирилла и Мефодия. Свет увидели его сборники «Затаилась Русь Святая», «Куликово поле», «Ходит белый жеребенок» и другие. Написана и книга для детей «Про всех-всех-всех». Бунинской премии священник Леонид Сафронов удостоен за сборник «Лесниковая дочь», изданный в 2007 году. Известные эксперты в области литературы, которые оценивали работы номинантов, отметили, что в его стихах нет никакого поучительства, указующего перста, а есть только простота и красота народной души, стремящейся к Богу. Среди лауреатов Бунинской премии 2017 года также известные литераторы Игорь Волгин и Тимур Зульфикаров.

Просмотров:187 Родом из Кировской области, он после службы в рядах Советской Армии в начале 1980-х приехал в Норильск, работал в «Норильсгазпроме», был участником городского литературного объединения «Надежда» при газете «Заполярная правда». Стихи Леонида Сафронова вошли в антологию норильской поэзии «Гнездовье вьюг».К началу 1990-х он вернулся в родные места, где принял священство, служит настоятелем в поднятом им из руин Свято-Никольском храме поселка Рудничный Верхнекамского района Кировской области. Батюшка Леонид также духовно окормляет заключенных в семи из десяти тюремных церквей Вятской митрополии. Пастырь и поэт член Союза писателей России Леонид Сафронов был удостоен премий журналов «Наш современник» и «Москва», он лауреат Всероссийских литературных премий имени Николая Заболоцкого и Александра Невского, номинант Патриаршей премии им. Кирилла и Мефодия. Свет увидели его сборники «Затаилась Русь Святая», «Куликово поле», «Ходит белый жеребенок» и другие. Написана и книга для детей «Про всех-всех-всех».Бунинской премии священник Леонид Сафронов удостоен за сборник «Лесниковая дочь», изданный в 2007 году. Известные эксперты в области литературы, которые оценивали работы номинантов, отметили, что в его стихах нет никакого поучительства, указующего перста, а есть только простота и красота народной души, стремящейся к Богу. Среди лауреатов Бунинской премии 2017 года также известные литераторы Игорь Волгин и Тимур Зульфикаров.