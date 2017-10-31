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31 октября 2017, 17:37



В Норильске продолжается V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Главной целью встречи стало коллективное осмысление причин и уроков событий 1917 года, поворотных в истории нашего Отечества. В рамках форума были представлены доклады по истории Русской Православной Церкви за последнее столетие, прошли дискуссии о недопустимости гражданских войн и гонений на Церковь. Фестиваль «Благовест Таймыра» продолжился 30 октября открытием в духовно-просветительском центре имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) городской выставки детского плаката «Экология души» и выставками книг «Люблю мою Родину» и «Святой Лука (Войно-Ясенецкий)». Сегодня, 31 октября, завершились мастер-классы для школьников города «Престольный праздник», а 1 ноября пройдет мастер-класс для детсадовцев «Норильский Благовест». 2 ноября в духовно-просветительском центре откроются городская выставка детского плаката «Экология души» и фотовыставка «Православный Север» норильчанки Ирины Яринской. В этот день сестричество милосердия проведет в рамках фестиваля встречу в центре внешкольной работы, посвященную благотворительности и милосердию, а 5 ноября перед заключительным концертом фестиваля, который начнется в 14 часов, сестры милосердия проведут благотворительную ярмарку.

Просмотров:201 Открыл фестиваль 29 октября первый в Норильске молодежный церковно-общественный форум «Уроки 100-летия», посвященный столетию восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви и Дню памяти жертв политических репрессий. В форуме, организованном епархиальным отделом по делам молодежи Норильской епархии, приняли участие около 120 норильчан. Среди них представители духовенства и казачества, православного сестричества, местного отделения всероссийской организации «Молодая гвардия», благотворительного фонда «Территория добра», воскресной школы прихода храма Живоначальной Троицы района Талнах.Главной целью встречи стало коллективное осмысление причин и уроков событий 1917 года, поворотных в истории нашего Отечества. В рамках форума были представлены доклады по истории Русской Православной Церкви за последнее столетие, прошли дискуссии о недопустимости гражданских войн и гонений на Церковь.Фестиваль «Благовест Таймыра» продолжился 30 октября открытием в духовно-просветительском центре имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) городской выставки детского плаката «Экология души» и выставками книг «Люблю мою Родину» и «Святой Лука (Войно-Ясенецкий)».Сегодня, 31 октября, завершились мастер-классы для школьников города «Престольный праздник», а 1 ноября пройдет мастер-класс для детсадовцев «Норильский Благовест».2 ноября в духовно-просветительском центре откроются городская выставка детского плаката «Экология души» и фотовыставка «Православный Север» норильчанки Ирины Яринской. В этот день сестричество милосердия проведет в рамках фестиваля встречу в центре внешкольной работы, посвященную благотворительности и милосердию, а 5 ноября перед заключительным концертом фестиваля, который начнется в 14 часов, сестры милосердия проведут благотворительную ярмарку.