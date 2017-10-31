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31 октября 2017, 17:48

Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье


Эстафета среди подразделений норильского здравоохранения проводится уже второй год. В этом году в ней примет участие шесть команд, у каждой из которых предусмотрена группа поддержки и болельщики. Заявиться на эстафету могут по две-три (и больше) команды от лечебного учреждения. В программе мероприятия - серия эстафет с мячами, скакалками и другими спортивными снарядами. Соревнования пройдут во дворце спорта «Арктика». Начало в 11.00.
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    Список новостей

 31 октября 2017 
17:57   В Норильске четыре социальных проекта национально-культурных объединений получат субсидии на реализацию 17:48   Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье
17:37   В Норильске продолжается V Общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 17:34   Лауреатом Бунинской премии стал бывший норильчанин, ныне священник Вятской митрополии Леонид Сафронов
17:20   Предпринимателям Таймыра окажут материальную помощь для развития бизнеса 16:37   Норильчане смогут обменяться опытом вовлечения горожан в социальную активность. Конференцию для новых общественных пространств проведет центр «Благосфера»
16:08   Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов. 15:49   Уроженцу Хакасии, укравшему в Норильске мотоцикл, грозит срок до пяти лет.
15:38   На Таймыре начался ледостав. Службы МЧС предупреждают об опасности. 13:20   «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.
13:11   Юных дудинцев посвятили в музыканты. 13:03   Болеем за наших! Норильские хоккеисты вышли в финал девятнадцатой спартакиады народов Севера «Заполярные игры», которые проходят в Воркуте.
11:41   Красноярск станет большим центром зимних видов спорта. Строительство объектов Универсиады завершится в 2018 году. 11:30   Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.

 30 октября 2017 
18:42   Сегодня на внеочередной сессии городского Совета Норильска была утверждена новая редакция правил благоустройства территории МО город Норильск. 17:23   Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию.
17:21   Подведены итоги производственной деятельности «Норникеля» за третий квартал года. 17:18   Александр Усс изменил порядок выборов в Красноярском крае.
17:17   Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы. 17:11   «Норникель» за девять месяцев снизил производство никеля на 11% — до 157 тыс. тонн.
17:07   В Норильском городском суде прошло очередное судебное заседание по факту избиения новорожденной девочки. 17:03   Все на диктант.
16:06   В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика». 15:37   Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.
15:01   Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки. 14:51   МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
14:42   К Дню памяти жертв политических репрессий с 23 по 30 октября в библиотеках Норильска прошли исторические и краеведческие часы. 14:21   На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.
13:03   Педагоги со всей России обсудили в краевой столице реализацию Федерального государственного образовательного стандарта. 12:56   Бесплатных билетов на Универсиаду почти не будет. Они будут лишь у двух категорий граждан.
12:48   Иркутские спасатели вытащили из ледяной воды норильчан, оказавшихся в шторм на Иркутском водохранилище. 12:44   Владимир Путин сегодня откроет первый общенациональный мемориал жертвам массовых репрессий.
12:39   С 1 февраля ожидается повышение пенсий.

 27 октября 2017 
18:30   В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня в музее авиации и ... 18:18   «В авангарде новой жизни»: Музей Норильска представит проект к 100-летию революции 1917 года.
17:39   «Вся власть искусству!» - под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств». 17:23   Больше часа шел «Недетский разговор» между учениками педагогических классов гимназии № 5 и школы № 27 и замом главы Норильска Натальей Коростелевой.
16:29   Госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель». 16:19   Отныне норильские предприниматели могут подать заявки на технологическое подключение к коммунальным ресурсам в электронном виде.
16:10   В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий. 16:01   В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей.
15:34   Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут. 13:05   До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.

 26 октября 2017 
17:09   В Норильске продолжается всероссийская акция «Я выбираю спорт!». 16:55   В Норильске прошло расширенное заседание совета местной общественной палаты, на котором был утвержден персональный состав ранее созданных комиссий, а также избраны их руководители.
16:43   Врио красноярского губернатора назначил 11 советников. 16:42   В воскресенье, 29 октября, в Норильске пройдут выставки собак и кошек.
16:36   Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт. 15:24   В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.
14:55   Признание заслуг станет весомее.




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