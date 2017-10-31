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31 октября 2017, 17:48



Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье



Просмотров:178 Эстафета среди подразделений норильского здравоохранения проводится уже второй год. В этом году в ней примет участие шесть команд, у каждой из которых предусмотрена группа поддержки и болельщики. Заявиться на эстафету могут по две-три (и больше) команды от лечебного учреждения. В программе мероприятия - серия эстафет с мячами, скакалками и другими спортивными снарядами. Соревнования пройдут во дворце спорта «Арктика». Начало в 11.00.