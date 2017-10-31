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31 октября 2017, 17:57



В Норильске четыре социальных проекта национально-культурных объединений получат субсидии на реализацию

«Дружба в Заполярье» Регионального общественного движения «Азербайджанская диаспора». Проект направлен на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории муниципального образования город Норильск, с целью создание условий для проведения национальных и межнациональных культурно-массовых и просветительских мероприятий в помещениях национально-культурного центра «Заполярье»; «Эллада» Местной общественной организации поддержки греческой культуры в городе Норильске Красноярского края. Проект направлен на создание условий для творческого роста и развития хореографического ансамбля «Эллада»; «Возьмемся за руки, друзья!» Норильской местной общественной организации «Центр развития детско-юношеского творчества и национальных культур «ИРБИС». Проект направлен на создание условий для творческого роста и расширения репертуара хореографического ансамбля «ИРБИС», являющегося носителем культуры народов Кавказа, воспитание толерантного отношения к исторически сложившему на территории г. Норильска многообразию культур; «Будем дружить!» Местной общественной организаций национально-культурной автономий кыргызов "Эне-Сай" (Енисей). Проект направлен на создание условий для качественного проведения национальных и межнациональных культурно-массовых мероприятий. Все проекты будут реализованы уже в этом году.

Просмотров:193 В Норильске подвели результаты городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений. Конкурс проводился Управлением по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска в рамках реализации краевой субсидии. Победители конкурса получат финансовую поддержку для реализации социальных проектов, направленных на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Российской Федерации. По результатам экспертных оценок победителями конкурса стали проекты:«Дружба в Заполярье» Регионального общественного движения «Азербайджанская диаспора». Проект направлен на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории муниципального образования город Норильск, с целью создание условий для проведения национальных и межнациональных культурно-массовых и просветительских мероприятий в помещениях национально-культурного центра «Заполярье»;«Эллада» Местной общественной организации поддержки греческой культуры в городе Норильске Красноярского края. Проект направлен на создание условий для творческого роста и развития хореографического ансамбля «Эллада»;«Возьмемся за руки, друзья!» Норильской местной общественной организации «Центр развития детско-юношеского творчества и национальных культур «ИРБИС». Проект направлен на создание условий для творческого роста и расширения репертуара хореографического ансамбля «ИРБИС», являющегося носителем культуры народов Кавказа, воспитание толерантного отношения к исторически сложившему на территории г. Норильска многообразию культур;«Будем дружить!» Местной общественной организаций национально-культурной автономий кыргызов "Эне-Сай" (Енисей). Проект направлен на создание условий для качественного проведения национальных и межнациональных культурно-массовых мероприятий.Все проекты будут реализованы уже в этом году.