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1 ноября 2017, 11:56



В городском Центре культуры Норильска состоялся XI Международный фестиваль «Живой звук».

Для любителей рок-музыки выступили две норильские группы. Fancy Friend исполнили композиции в направлениях пост-рока, пост-панка и гранжа. Группа Bloody Mary 8 vza Boyz порадовали зрителей великолепным женским вокалом и кавер-версиями известных песен. Коллектив Олега Бутмана сопровождал выступление Riko Berenguera (Испания) - одного из самых ярких и выразительных саксофонистов своего поколения, которого отличает уникальный авторский стиль, в котором утончённость европейского джаза объединяется с экспрессией фламенко. Трио Олега Бутмана выступало с автором песен, композитором, вокалистом с уникальным тембром голоса Эллиоттом Маннерлином. Энергия вокалиста из США и его удивительный голос, эмоциональная подача не отпускали зрителей до конца концерта. Завораживали слушателей игра пианистки, точность звучания каждой ноты, виртуозное исполнение техники барабанщика и контрабасиста. Также в рамках фестиваля «Живой звук» состоялись различные мастер-классы по фортепиано (Н. Бутман (США), ударным инструментам (О. Бутман (США), контрабасу (П. Протасов (США), джазовому вокалу (К. Маннерлин (США), саксофону (Торрес Франсиско Хосе Беренгуер (Испания). Самым необычным для норильчан стал мастер-класс с вокалистом Эллиоттом Маннерлином. Несмотря на языковой барьер, материал был доступным для восприятия и понятным. Норильские вокалисты получили информативный урок по работе с микрофоном, ценные знания по расщеплению звука и бесценное живое общение с певцом.

Просмотров:146 Открыла фестиваль группа KLE2GO (г. Москва). В первой же композиции музыканты выразили свое впечатления в импровизации о севере. Все номера сопровождались необычными притчами, историями, юмором и живым общением. Сочетание живого джаза и народного фолка, мотивы русского и ирландского фольклора никого не оставили в зале равнодушными.Для любителей рок-музыки выступили две норильские группы. Fancy Friend исполнили композиции в направлениях пост-рока, пост-панка и гранжа. Группа Bloody Mary 8 vza Boyz порадовали зрителей великолепным женским вокалом и кавер-версиями известных песен.Коллектив Олега Бутмана сопровождал выступление Riko Berenguera (Испания) - одного из самых ярких и выразительных саксофонистов своего поколения, которого отличает уникальный авторский стиль, в котором утончённость европейского джаза объединяется с экспрессией фламенко.Трио Олега Бутмана выступало с автором песен, композитором, вокалистом с уникальным тембром голоса Эллиоттом Маннерлином. Энергия вокалиста из США и его удивительный голос, эмоциональная подача не отпускали зрителей до конца концерта. Завораживали слушателей игра пианистки, точность звучания каждой ноты, виртуозное исполнение техники барабанщика и контрабасиста.Также в рамках фестиваля «Живой звук» состоялись различные мастер-классы по фортепиано (Н. Бутман (США), ударным инструментам (О. Бутман (США), контрабасу (П. Протасов (США), джазовому вокалу (К. Маннерлин (США), саксофону (Торрес Франсиско Хосе Беренгуер (Испания).Самым необычным для норильчан стал мастер-класс с вокалистом Эллиоттом Маннерлином. Несмотря на языковой барьер, материал был доступным для восприятия и понятным. Норильские вокалисты получили информативный урок по работе с микрофоном, ценные знания по расщеплению звука и бесценное живое общение с певцом.