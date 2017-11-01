Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 ноября 2017, 12:24

Делегация АМФР провела в Норильске теоретические занятия, семинар и практикум для тренеров и преподавателей физкультуры.


В ходе визита в наш города специалисты Ассоциации мини-футбола России провели теоретический курс занятий для преподавателей физической культуры города Норильска и тренеров ДЮСШ № 6. Заместитель президента АМФР Денис Федяев рассказал участникам об итогах сезона 2016-2017 гг. проекта «Мини-футбол – в школу» и о перспективах его развития. Затем занятие продолжил профессор МГАФК, заслуженный тренер России Владимир Левин. Тема: нормативно-правовые основы организации и проведения занятий по мини-футболу.
Кроме того, в рамках совместной программы АМФР и ГМК «Норильский никель» «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» в Норильске прошел тренерский семинар «Академии футзала». Участниками семинара стали 106 местных специалистов, работающих со школьными и детско-юношескими командами.
«Семинар по мини-футболу проводится уже не первый год в Норильске. И во многом отличается от семинара для тренеров, когда приезжают наставники сборных команд России, а также иностранные специалисты. Я считаю, что эти теоретические курсы очень полезны как для тренеров, так и для учителей физической культуры. Здесь обговариваются детали отбора юных футболистов, методика обучения и нюансы их подготовки. Думаю, интересным пунктом будет практическая часть - тренировочное занятие, которое проведет тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Михаил Безрук», - отметил Алексей Брусенцов, тренер по мини-футболу ДЮСШ № 6.
Завершающим этапом двухдневного семинара стал просмотр и разбор учебно-тренировочного занятия по мини-футболу. В то время, пока практическую часть на паркете проводил тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Михаил Безрук с юношами из секции мини-футбола ДЮСШ № 6, на трибунах профессор МГАФК, заслуженный тренер России В. Левин разбирал действия на площадке собравшимся учителям физической культуры Норильска.
На паркете юноши моделировали ситуации, которые встречаются практически в каждой игре. В частности, основной акцент был сделан на игру в контратаках. Наигрывали комбинации численного преимущества 2 в 1, 3 в 2. После этого юноши выполнили два игровых действия, направленные на закрепление этих навыков.
«Была видна большая заинтересованность ребят, работали с большим желанием и самоотдачей. Приятно, когда юные футболисты узнают что-то новое. Считаю, что подобные встречи полезны. Надеюсь, что присутствующие преподаватели физической культуры также взяли на вооружение некоторые элементы, чтобы потом отыгрывать их уже со своими подопечными в школах», - рассказал после занятий Михаил Безрук, тренер МФК «Норильский никель».
После проведения всех занятий в рамках третьего семинара по мини-футболу (футзалу) для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» была проведена аттестация слушателей курсов. По их итогам преподавателям были присвоены тренерские категории: "Тренер по футзалу, категория "D". Данная лицензия дает право преподавателям физической культуры Норильска полноценно работать с детьми и преподавать мини-футбол в школах, сообщил пресс-ааташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» Андрей Деганов.
Итоги третьего семинара по мини-футболу (футзалу) для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» подвел заместитель президента Ассоциации мини-футбола России Денис Федяев: «За эти три года норильские преподаватели по физической культуре получили достаточно большой объем теоретических и практических знаний. В будущем данная программа останавливаться не будет, а даже наоборот. Со следующего года будет сделан больший уклон в практическое направление. То есть это организация практических полноценных занятий, аттестация, сдача нормативов, зачетов. Также был официально дан старт сезона общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье». Был успешно проведен традиционный турнир открытия сезона – «Полярный Мишка», организованный мини-футбольным клубом «Норильский никель». В самое ближайшее время запланирована передача материально-технического обеспечения для школ города Норильска и Дудинки. В рамках этой программы у нас также предусмотрено обеспечение спортивным инвентарем - мячами, манишками и др. Самое главное, что школы будут обеспечены мини-футбольными стационарными воротами, которые являются сборно-разборными, пластиковыми, не травмоопасными для детей».

Просмотров:141
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 1 ноября 2017 
19:05   Норильский суд определил наказание мужчине, избившему двухмесячную девочку 18:49   Сегодня на Таймыре стартовали мероприятия в рамках столетнего юбилея Октябрьской революции
18:41   Вопросы экологии, сохранения родных языков, возрождения подняла таймырская молодежь культуры и благоустройства на Форуме «Российский Север» 18:32   В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Норильска запрещено привлекать сторонних лиц для оказания платных услуг. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования города.
17:48   Норильчанам стали доступны дополнительные сервисы. Пенсионный фонд расширяет электронные услуги. 17:10   Норильские хоккеисты стали победителями XIX спартакиады народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте.
16:18   В Норильске подвели итоги второго открытого юношеского турнира по мини-футболу «Полярный Мишка». 15:22   3 ноября в 13.30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».
15:16   Норильские библиотеки приглашают горожан на ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства. 15:03   С наступлением первых актировок специалисты управления образования Норильска напоминают о правилах посещения школ во внеучебные по погоде дни.
14:42   Завтра, 2 ноября, МФК «Норильский никель» примет «Тюмень». 14:19   В Норильске будут судить мужчину за кражу из гаража в Кайеркане.
14:12   Сотрудники норильской Госавтоинспекции на время школьных каникул усилят профилактическую работу по безопасности детей. 13:20   В Красноярском крае откроются 133 ледовые переправы.
13:18   Доходы и расходы Красноярского края в 2018 году будут увеличены примерно на 10 млрд рублей. 13:06   В столице Таймыра прошел семинар по вопросам организации приема граждан и рассмотрения их обращений.
13:00   Таймырский краеведческий музей готовится отметить своё 80-летие. 12:48   Норильчане могут стать участниками акции «Отделение связи Деда Мороза» Московского благотворительного фонда Помоги.Орг.
12:24   Делегация АМФР провела в Норильске теоретические занятия, семинар и практикум для тренеров и преподавателей физкультуры. 11:56   В городском Центре культуры Норильска состоялся XI Международный фестиваль «Живой звук».
11:45   200 призовых мест на 800 участников. В Норильске состоялся X фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка-2017». 11:22   Норильские полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Паспорт».

 31 октября 2017 
17:57   В Норильске четыре социальных проекта национально-культурных объединений получат субсидии на реализацию. 17:48   Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье.
17:37   В Норильске продолжается V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 17:34   Лауреатом Бунинской премии стал бывший норильчанин, ныне священник Вятской митрополии Леонид Сафронов.
17:20   Предпринимателям Таймыра окажут материальную помощь для развития бизнеса. 16:37   Норильчане смогут обменяться опытом вовлечения горожан в социальную активность. Конференцию для новых общественных пространств проведет центр «Благосфера».
16:08   Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов. 15:49   Уроженцу Хакасии, укравшему в Норильске мотоцикл, грозит срок до пяти лет.
15:38   На Таймыре начался ледостав. Службы МЧС предупреждают об опасности. 13:20   «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.
13:11   Юных дудинцев посвятили в музыканты. 13:03   Болеем за наших! Норильские хоккеисты вышли в финал девятнадцатой спартакиады народов Севера «Заполярные игры», которые проходят в Воркуте.
11:41   Красноярск станет большим центром зимних видов спорта. Строительство объектов Универсиады завершится в 2018 году. 11:30   Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.

 30 октября 2017 
18:42   Сегодня на внеочередной сессии городского Совета Норильска была утверждена новая редакция правил благоустройства территории МО город Норильск. 17:23   Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию.
17:21   Подведены итоги производственной деятельности «Норникеля» за третий квартал года. 17:18   Александр Усс изменил порядок выборов в Красноярском крае.
17:17   Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы. 17:11   «Норникель» за девять месяцев снизил производство никеля на 11% — до 157 тыс. тонн.
17:07   В Норильском городском суде прошло очередное судебное заседание по факту избиения новорожденной девочки. 17:03   Все на диктант.
16:06   В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика». 15:37   Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.
15:01   Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки. 14:51   МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
14:42   К Дню памяти жертв политических репрессий с 23 по 30 октября в библиотеках Норильска прошли исторические и краеведческие часы. 14:21   На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх