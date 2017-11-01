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1 ноября 2017, 12:24



Делегация АМФР провела в Норильске теоретические занятия, семинар и практикум для тренеров и преподавателей физкультуры.

Кроме того, в рамках совместной программы АМФР и ГМК «Норильский никель» «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» в Норильске прошел тренерский семинар «Академии футзала». Участниками семинара стали 106 местных специалистов, работающих со школьными и детско-юношескими командами. «Семинар по мини-футболу проводится уже не первый год в Норильске. И во многом отличается от семинара для тренеров, когда приезжают наставники сборных команд России, а также иностранные специалисты. Я считаю, что эти теоретические курсы очень полезны как для тренеров, так и для учителей физической культуры. Здесь обговариваются детали отбора юных футболистов, методика обучения и нюансы их подготовки. Думаю, интересным пунктом будет практическая часть - тренировочное занятие, которое проведет тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Михаил Безрук», - отметил Алексей Брусенцов, тренер по мини-футболу ДЮСШ № 6. Завершающим этапом двухдневного семинара стал просмотр и разбор учебно-тренировочного занятия по мини-футболу. В то время, пока практическую часть на паркете проводил тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Михаил Безрук с юношами из секции мини-футбола ДЮСШ № 6, на трибунах профессор МГАФК, заслуженный тренер России В. Левин разбирал действия на площадке собравшимся учителям физической культуры Норильска. На паркете юноши моделировали ситуации, которые встречаются практически в каждой игре. В частности, основной акцент был сделан на игру в контратаках. Наигрывали комбинации численного преимущества 2 в 1, 3 в 2. После этого юноши выполнили два игровых действия, направленные на закрепление этих навыков. «Была видна большая заинтересованность ребят, работали с большим желанием и самоотдачей. Приятно, когда юные футболисты узнают что-то новое. Считаю, что подобные встречи полезны. Надеюсь, что присутствующие преподаватели физической культуры также взяли на вооружение некоторые элементы, чтобы потом отыгрывать их уже со своими подопечными в школах», - рассказал после занятий Михаил Безрук, тренер МФК «Норильский никель». После проведения всех занятий в рамках третьего семинара по мини-футболу (футзалу) для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» была проведена аттестация слушателей курсов. По их итогам преподавателям были присвоены тренерские категории: "Тренер по футзалу, категория "D". Данная лицензия дает право преподавателям физической культуры Норильска полноценно работать с детьми и преподавать мини-футбол в школах, сообщил пресс-ааташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» Андрей Деганов. Итоги третьего семинара по мини-футболу (футзалу) для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» подвел заместитель президента Ассоциации мини-футбола России Денис Федяев: «За эти три года норильские преподаватели по физической культуре получили достаточно большой объем теоретических и практических знаний. В будущем данная программа останавливаться не будет, а даже наоборот. Со следующего года будет сделан больший уклон в практическое направление. То есть это организация практических полноценных занятий, аттестация, сдача нормативов, зачетов. Также был официально дан старт сезона общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье». Был успешно проведен традиционный турнир открытия сезона – «Полярный Мишка», организованный мини-футбольным клубом «Норильский никель». В самое ближайшее время запланирована передача материально-технического обеспечения для школ города Норильска и Дудинки. В рамках этой программы у нас также предусмотрено обеспечение спортивным инвентарем - мячами, манишками и др. Самое главное, что школы будут обеспечены мини-футбольными стационарными воротами, которые являются сборно-разборными, пластиковыми, не травмоопасными для детей».

Просмотров:141 В ходе визита в наш города специалисты Ассоциации мини-футбола России провели теоретический курс занятий для преподавателей физической культуры города Норильска и тренеров ДЮСШ № 6. Заместитель президента АМФР Денис Федяев рассказал участникам об итогах сезона 2016-2017 гг. проекта «Мини-футбол – в школу» и о перспективах его развития. Затем занятие продолжил профессор МГАФК, заслуженный тренер России Владимир Левин. Тема: нормативно-правовые основы организации и проведения занятий по мини-футболу.Кроме того, в рамках совместной программы АМФР и ГМК «Норильский никель» «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» в Норильске прошел тренерский семинар «Академии футзала». Участниками семинара стали 106 местных специалистов, работающих со школьными и детско-юношескими командами.«Семинар по мини-футболу проводится уже не первый год в Норильске. И во многом отличается от семинара для тренеров, когда приезжают наставники сборных команд России, а также иностранные специалисты. Я считаю, что эти теоретические курсы очень полезны как для тренеров, так и для учителей физической культуры. Здесь обговариваются детали отбора юных футболистов, методика обучения и нюансы их подготовки. Думаю, интересным пунктом будет практическая часть - тренировочное занятие, которое проведет тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Михаил Безрук», - отметил Алексей Брусенцов, тренер по мини-футболу ДЮСШ № 6.Завершающим этапом двухдневного семинара стал просмотр и разбор учебно-тренировочного занятия по мини-футболу. В то время, пока практическую часть на паркете проводил тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Михаил Безрук с юношами из секции мини-футбола ДЮСШ № 6, на трибунах профессор МГАФК, заслуженный тренер России В. Левин разбирал действия на площадке собравшимся учителям физической культуры Норильска.На паркете юноши моделировали ситуации, которые встречаются практически в каждой игре. В частности, основной акцент был сделан на игру в контратаках. Наигрывали комбинации численного преимущества 2 в 1, 3 в 2. После этого юноши выполнили два игровых действия, направленные на закрепление этих навыков.«Была видна большая заинтересованность ребят, работали с большим желанием и самоотдачей. Приятно, когда юные футболисты узнают что-то новое. Считаю, что подобные встречи полезны. Надеюсь, что присутствующие преподаватели физической культуры также взяли на вооружение некоторые элементы, чтобы потом отыгрывать их уже со своими подопечными в школах», - рассказал после занятий Михаил Безрук, тренер МФК «Норильский никель».После проведения всех занятий в рамках третьего семинара по мини-футболу (футзалу) для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» была проведена аттестация слушателей курсов. По их итогам преподавателям были присвоены тренерские категории: "Тренер по футзалу, категория "D". Данная лицензия дает право преподавателям физической культуры Норильска полноценно работать с детьми и преподавать мини-футбол в школах, сообщил пресс-ааташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» Андрей Деганов.Итоги третьего семинара по мини-футболу (футзалу) для учителей физической культуры в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» подвел заместитель президента Ассоциации мини-футбола России Денис Федяев: «За эти три года норильские преподаватели по физической культуре получили достаточно большой объем теоретических и практических знаний. В будущем данная программа останавливаться не будет, а даже наоборот. Со следующего года будет сделан больший уклон в практическое направление. То есть это организация практических полноценных занятий, аттестация, сдача нормативов, зачетов. Также был официально дан старт сезона общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье». Был успешно проведен традиционный турнир открытия сезона – «Полярный Мишка», организованный мини-футбольным клубом «Норильский никель». В самое ближайшее время запланирована передача материально-технического обеспечения для школ города Норильска и Дудинки. В рамках этой программы у нас также предусмотрено обеспечение спортивным инвентарем - мячами, манишками и др. Самое главное, что школы будут обеспечены мини-футбольными стационарными воротами, которые являются сборно-разборными, пластиковыми, не травмоопасными для детей».