Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 ноября 2017, 12:48



Норильчане могут стать участниками акции «Отделение связи Деда Мороза» Московского благотворительного фонда Помоги.Орг.

Кроме того, фонд Помоги.Орг часто устраивает различные тематические акции. Вот уже более 10 лет проводится акция «Отделение связи Деда Мороза» http://pomogi.org/actions/pochta_deda_moroza/. По условиям акции дети-инвалиды и многодетные семьи с детьми-инвалидами написали письма Деду Морозу и рассказали о своей жизни, порой такой нелегкой и взрослой, и своих мечтах, таких наивных и детских, а также попросили у Дедушки подарок, который часто не могут себе позволить родители. Это книги, игрушки, развивающие настольные игры и многое другое. Обычно стоимость подарка не превышает 2500 – 3000 рублей. В этом году в фонд прислали более двух тысяч писем со всех концов России, в том числе очень много обращений из Красноярского края. В каждом письме – трогательная история борьбы не только за здоровье малыша, но и за его счастливое детство: "Нам очень нужна помощь Дедов Морозов и Снегурочек (благотворителей) в покупке и отправке подарков, чтобы каждый ребенок нашел у себя под елкой желанную игрушку в новогоднюю ночь и сохранил веру в чудо! Добрым волшебником может стать любой желающий. Можно выбрать письмо ребенка из своего родного города, края или какого-либо другого, купить подарок, о котором мечтает малыш, и отправить по конкретному адресу. Можно просто перевести произвольную сумму денег любым указанным на нашем сайте способом с пометкой «Отделение связи Деда Мороза». Важна любая помощь!"

Просмотров:124 Московский благотворительный фонд Помоги.Орг ведет свою деятельность с 2005 года. За это время были собраны средства на оказание помощи нескольким тысячам нуждающихся детей. Существуют основные направления поддержки больных: поддержка детей, больных муковисцидозом, поддержка детей, больных детским церебральным параличом, помощь детям с врожденными пороками сердца, поддержка отличников из многодетных семей и другие.Кроме того, фонд Помоги.Орг часто устраивает различные тематические акции. Вот уже более 10 лет проводится акция «Отделение связи Деда Мороза» http://pomogi.org/actions/pochta_deda_moroza/.По условиям акции дети-инвалиды и многодетные семьи с детьми-инвалидами написали письма Деду Морозу и рассказали о своей жизни, порой такой нелегкой и взрослой, и своих мечтах, таких наивных и детских, а также попросили у Дедушки подарок, который часто не могут себе позволить родители. Это книги, игрушки, развивающие настольные игры и многое другое. Обычно стоимость подарка не превышает 2500 – 3000 рублей.В этом году в фонд прислали более двух тысяч писем со всех концов России, в том числе очень много обращений из Красноярского края. В каждом письме – трогательная история борьбы не только за здоровье малыша, но и за его счастливое детство:"Нам очень нужна помощь Дедов Морозов и Снегурочек (благотворителей) в покупке и отправке подарков, чтобы каждый ребенок нашел у себя под елкой желанную игрушку в новогоднюю ночь и сохранил веру в чудо! Добрым волшебником может стать любой желающий. Можно выбрать письмо ребенка из своего родного города, края или какого-либо другого, купить подарок, о котором мечтает малыш, и отправить по конкретному адресу. Можно просто перевести произвольную сумму денег любым указанным на нашем сайте способом с пометкой «Отделение связи Деда Мороза». Важна любая помощь!"