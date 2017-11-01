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1 ноября 2017, 13:00



Таймырский краеведческий музей готовится отметить своё 80-летие.

Как отметила директор музея Ольга Корнеева, за это время накоплен большой багаж знаний и опыта. В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни района и страны. Весь этот юбилейный год был насыщен яркими мероприятиями, акциями, конференциями, конкурсами и проектами, которые были приурочены к 80-летию Таймырского краеведческого музея и 350-летию со дня основания столицы Таймыра. В пятницу, 3 ноября в 12.00 часов, состоится заседание круглого стола по результатам третьей Таймырской музейной интернет-конференции (ТМИК), а в 17.30 начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Таймырского краеведческого музея. В субботу, 4 ноября с 18.00 до 21.00, жителей и гостей столицы Таймыра приглашают посетить традиционную Всероссийскую культурную акцию «Ночь искусств», вход платный, кроме детей до трёх лет. В этот же день в Таймырском краеведческом музее состоится специальное гашение почтовых карточек, выпущенных к юбилею музея. Начало в 18.30. В 19.00 пройдёт встреча почётных гостей и ветеранов музейного дела с коллективом КГБУК «Таймырский краеведческий музей».

Просмотров:119 3 и 4 ноября в Дудинке пройдут основные мероприятия, посвящённые 80-летнему юбилею со дня образования КГБУК «Таймырский краеведческий музей».Как отметила директор музея Ольга Корнеева, за это время накоплен большой багаж знаний и опыта. В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни района и страны. Весь этот юбилейный год был насыщен яркими мероприятиями, акциями, конференциями, конкурсами и проектами, которые были приурочены к 80-летию Таймырского краеведческого музея и 350-летию со дня основания столицы Таймыра.В пятницу, 3 ноября в 12.00 часов, состоится заседание круглого стола по результатам третьей Таймырской музейной интернет-конференции (ТМИК), а в 17.30 начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Таймырского краеведческого музея.В субботу, 4 ноября с 18.00 до 21.00, жителей и гостей столицы Таймыра приглашают посетить традиционную Всероссийскую культурную акцию «Ночь искусств», вход платный, кроме детей до трёх лет. В этот же день в Таймырском краеведческом музее состоится специальное гашение почтовых карточек, выпущенных к юбилею музея. Начало в 18.30. В 19.00 пройдёт встреча почётных гостей и ветеранов музейного дела с коллективом КГБУК «Таймырский краеведческий музей».