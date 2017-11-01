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1 ноября 2017, 13:06



В столице Таймыра прошел семинар по вопросам организации приема граждан и рассмотрения их обращений.

О нормативно-правовом регулировании рассмотрения обращений граждан участникам семинара рассказала Татьяна Шевелёва – заместитель начальника управления – начальник личного приема граждан управления по работе с обращениями граждан общественной приемной губернатора Красноярского края. В частности, собравшиеся рассмотрели гарантии безопасности граждан, порядок и сроки рассмотрения запросов и жалоб, обсудили требования к письменным обращениям, ответственность за нарушение федерального закона. Также Татьяна Шевелёва поделилась с таймырцами практикой работы с устными обращениями граждан, рассказала о первых результатах участия в пилотном проекте по проведению личного приема в режиме видеоконференц-связи, видео- и аудиосвязи. Во второй половине дня руководители и специалисты районной и городской администраций на конкретных примерах рассмотрели варианты письменных и устных обращений граждан. Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с обращениями граждан и организаций Олег Савенков разобрал с участниками семинара актуальные вопросы, проблемы и пути их решения, а также исполнение Указа президента РФ «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций». В завершении работы семинара таймырцы получили ответы на интересующие их вопросы.

Просмотров:132 Руководители и специалисты районной и городской администраций прошли обучение в рамках семинара-совещания «Порядок рассмотрения обращений граждан. Актуальные проблемы и вопросы. Реализация Указа президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций». Его провели специалисты управления по работе с обращениями граждан – общественной приемной губернатора Красноярского края.О нормативно-правовом регулировании рассмотрения обращений граждан участникам семинара рассказала Татьяна Шевелёва – заместитель начальника управления – начальник личного приема граждан управления по работе с обращениями граждан общественной приемной губернатора Красноярского края. В частности, собравшиеся рассмотрели гарантии безопасности граждан, порядок и сроки рассмотрения запросов и жалоб, обсудили требования к письменным обращениям, ответственность за нарушение федерального закона. Также Татьяна Шевелёва поделилась с таймырцами практикой работы с устными обращениями граждан, рассказала о первых результатах участия в пилотном проекте по проведению личного приема в режиме видеоконференц-связи, видео- и аудиосвязи.Во второй половине дня руководители и специалисты районной и городской администраций на конкретных примерах рассмотрели варианты письменных и устных обращений граждан. Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с обращениями граждан и организаций Олег Савенков разобрал с участниками семинара актуальные вопросы, проблемы и пути их решения, а также исполнение Указа президента РФ «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций».В завершении работы семинара таймырцы получили ответы на интересующие их вопросы.