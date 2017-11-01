Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 ноября 2017, 13:18



Доходы и расходы Красноярского края в 2018 году будут увеличены примерно на 10 млрд рублей.

Александр Усс оценивает финансовое положение региона как вполне удовлетворительное. «Однако мы должны стремиться к большему. Прирост бюджета в размере 40 млрд рублей за последние несколько лет дал нам новые возможности, но я бы сказал, что это был большой подарок. Такого рода финансовых скачков в обозримом будущем не предвидится. Поэтому мы должны взвешено подходить к нашим тратам, тем более что следующий год - решающий в плане подготовки к проведению Универсиады в Красноярске», - отметил врио главы региона. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министра финансов края Владимир Бахарь сообщил, что в 2018 году доходы и расходы по сравнению с нынешним годом будут увеличены примерно на 10 млрд рублей. «Главный принцип, которым мы руководствовались, – сохранить достигнутый в текущем году уровень расходов. Ни по одному направлению расходы не уменьшаются, а по отдельным направлениям даже увеличиваются», - заявил он. По словам Бахаря, в бюджете будущего года предусмотрены значительные средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, а также на строительство и реконструкцию объектов социального значения – школ и детских садов, больниц, дорог и др.

Просмотров:138 В преддверии рассмотрения главного финансового документа временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс встретился с руководителями комитетов и фракций Законодательного собрания края. Главный вопрос повестки - проект бюджета региона на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Участники встречи обсудили самые сложные вопросы, возникающие при формировании финансового документа, сообщает НИА-Красноярск.Александр Усс оценивает финансовое положение региона как вполне удовлетворительное. «Однако мы должны стремиться к большему. Прирост бюджета в размере 40 млрд рублей за последние несколько лет дал нам новые возможности, но я бы сказал, что это был большой подарок. Такого рода финансовых скачков в обозримом будущем не предвидится. Поэтому мы должны взвешено подходить к нашим тратам, тем более что следующий год - решающий в плане подготовки к проведению Универсиады в Красноярске», - отметил врио главы региона.Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министра финансов края Владимир Бахарь сообщил, что в 2018 году доходы и расходы по сравнению с нынешним годом будут увеличены примерно на 10 млрд рублей. «Главный принцип, которым мы руководствовались, – сохранить достигнутый в текущем году уровень расходов. Ни по одному направлению расходы не уменьшаются, а по отдельным направлениям даже увеличиваются», - заявил он.По словам Бахаря, в бюджете будущего года предусмотрены значительные средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, а также на строительство и реконструкцию объектов социального значения – школ и детских садов, больниц, дорог и др.