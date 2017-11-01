Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 ноября 2017, 13:20



В Красноярском крае откроются 133 ледовые переправы.

Соответствующие рекомендации по оборудованию переправ подразделения Государственной инспекции по маломерным судам направили в муниципалитеты. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, в настоящее время подготовлен реестр и график открытия планируемых к эксплуатации ледовых переправ. Кроме того, усилена профилактическая работа с населением по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в осенне-зимний период времени, проводятся занятия в общеобразовательных учебных и дошкольных учреждениях края, организовываются рейды в местах массового выхода людей на лед.

Просмотров:134 В зимний период 2017-2018 года на водных объектах Красноярского края планируется к открытию 133 ледовые переправы, сообщает НИА-Красноярск.Соответствующие рекомендации по оборудованию переправ подразделения Государственной инспекции по маломерным судам направили в муниципалитеты.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, в настоящее время подготовлен реестр и график открытия планируемых к эксплуатации ледовых переправ. Кроме того, усилена профилактическая работа с населением по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в осенне-зимний период времени, проводятся занятия в общеобразовательных учебных и дошкольных учреждениях края, организовываются рейды в местах массового выхода людей на лед.