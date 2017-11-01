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1 ноября 2017, 14:12



Сотрудники норильской Госавтоинспекции на время школьных каникул усилят профилактическую работу по безопасности детей.

Также на время каникул автоинспекторы усилят контроль над безопасностью дорожного движения в местах массового пребывания детей, а также контроль над их безопасной перевозкой в автомобилях. В адрес автотранспортных предприятий города уже направлена информация для водителей о повышенной внимательности на дорогах в связи с наступлением школьных каникул.

Просмотров:142 В преддверии каникул дорожные полицейские провели в большинстве школ Норильска встречи с учениками, в ходе которых побеседовали с учащимися о правилах безопасного поведения на дорогах. Сотрудники ГИБДД подробно рассказывают школьникам, с какой опасностью можно столкнуться, переходя дорогу, и в какие дорожные «ловушки» может попасть пешеход. С наступлением зимнего периода инспекторы особое внимание обращают на использование световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках школьников, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Также на время каникул автоинспекторы усилят контроль над безопасностью дорожного движения в местах массового пребывания детей, а также контроль над их безопасной перевозкой в автомобилях. В адрес автотранспортных предприятий города уже направлена информация для водителей о повышенной внимательности на дорогах в связи с наступлением школьных каникул.