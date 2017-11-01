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1 ноября 2017, 14:19



В Норильске будут судить мужчину за кражу из гаража в Кайеркане.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к краже причастен 46-летний житель Кайеркана, ранее не имевший проблем с законом. Как выяснили полицейские, мужчина несколько месяцев наблюдал за гаражом потерпевшего и, решив, что помещение заброшено, умышленно повредил замки на входных воротах. Через пару дней удостоверившись, что повреждения не восстановлены, злоумышленник похитил из помещения автозапчасти и электрообогреватели, которые перевез в свою квартиру, а предметы устаревшей компьютерной техники и мебели вывез на свалку. Очистив чужой гараж, мужчина обустроил его для личного отдыха, после чего проводил в нем время со знакомыми за приготовлением шашлыка. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В настоящий момент расследование завершено, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Ущерб потерпевшему обвиняемый возместил в полном объеме.

Просмотров:159 В июле в дежурную часть полиции от жителя одного из районов Норильска поступило сообщение о хищении имущества из его гаража. Заявитель сообщил, что по возвращению из отпуска обнаружил, что из его гаража похищено имущество, оцениваемое им на сумму свыше 100 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к краже причастен 46-летний житель Кайеркана, ранее не имевший проблем с законом.Как выяснили полицейские, мужчина несколько месяцев наблюдал за гаражом потерпевшего и, решив, что помещение заброшено, умышленно повредил замки на входных воротах. Через пару дней удостоверившись, что повреждения не восстановлены, злоумышленник похитил из помещения автозапчасти и электрообогреватели, которые перевез в свою квартиру, а предметы устаревшей компьютерной техники и мебели вывез на свалку. Очистив чужой гараж, мужчина обустроил его для личного отдыха, после чего проводил в нем время со знакомыми за приготовлением шашлыка.Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В настоящий момент расследование завершено, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Ущерб потерпевшему обвиняемый возместил в полном объеме.