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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:05 Норильский суд определил наказание мужчине, избившему двухмесячную девочку
18:49 Сегодня на Таймыре стартовали мероприятия в рамках столетнего юбилея Октябрьской революции
18:41 Вопросы экологии, сохранения родных языков, возрождения подняла таймырская молодежь культуры и благоустройства на Форуме «Российский Север»
18:32 В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Норильска запрещено привлекать сторонних лиц для оказания платных услуг. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования города.
17:48 Норильчанам стали доступны дополнительные сервисы. Пенсионный фонд расширяет электронные услуги.
17:10 Норильские хоккеисты стали победителями XIX спартакиады народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте.
16:18 В Норильске подвели итоги второго открытого юношеского турнира по мини-футболу «Полярный Мишка».
15:22 3 ноября в 13.30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».
15:16 Норильские библиотеки приглашают горожан на ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства.
15:03 С наступлением первых актировок специалисты управления образования Норильска напоминают о правилах посещения школ во внеучебные по погоде дни.
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