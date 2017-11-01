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1 ноября 2017, 14:42



Завтра, 2 ноября, МФК «Норильский никель» примет «Тюмень».

Добавим, что в турнирной таблице норильчане идут на седьмом месте, имея в своем активе 11 очков. У тюменцев 17 очков и третье место.

Просмотров:137 Игра состоится в рамках шестого тура Суперлиги и пройдет во Дворце спорта «Арктика». Начало матча в 19.00. Кроме того, 3 ноября команды выйдут на паркет повторно, чтобы определить сильнейшего в ответном матче тура.Добавим, что в турнирной таблице норильчане идут на седьмом месте, имея в своем активе 11 очков. У тюменцев 17 очков и третье место.