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1 ноября 2017, 15:03



С наступлением первых актировок специалисты управления образования Норильска напоминают о правилах посещения школ во внеучебные по погоде дни.

«Постановление четко регулирует действия всех участников: метеорологи определяют параметры погодных условий, Го и ЧС - уровень актировки в зависимости от погоды в соответствии с утвержденным графиком, родители принимают решение, отправлять ли ребенка в школу, школа же работает в обычном режиме, в том числе столовые, группы продленного дня, ведутся внеурочные занятия. Учебная программа проходится в зависимости от числа присутствующих детей – если на месте почти весь класс, могут начать новые темы. Если нет – занимаются повтором пройденного или проводят индивидуальные занятия. Сейчас многие родители понимают, что в актировки в школу надо ходить. Но в то же время, поскольку речь идет о безопасности детей, задача родителя – обеспечить ее для своего ребенка по пути в школу и из нее», - рассказала Ирина Матюхина. В школе за детей отвечают педагоги. Потому, если возникает ситуация, когда штормовое предупреждение объявлено в обед, когда дети уже в школе, учителя либо сопровождают учеников по домам, разбивая их группами, либо отправляют на такси по договоренности с родителями. Еще один вариант: ребенок может пробыть в школе до того времени, пока за ним не придет мама или папа. При объявлении штормового предупреждения и ветра свыше 27 м/с объявляется актировка с 1-го по 11-й класс. Специалисты управления образования призывают расценивать это не как отдых от занятий, а как предупреждение населению, говорящее о том, что надо принять меры личной безопасности для себя и детей любого возраста: школьников, дошколят. По словам Ирины Матюхиной, пока не подтвердилось ни одного обращения родителей о том, что детей якобы в актировку сотрудники школ отправляли обратно домой. При наличии такого факта управление образования готово разобраться в ситуации.

Просмотров:171 Как рассказала Ирина Матюхина, заместитель начальника управления образования, последнее изменение в постановлении об актировках датировано еще 2014 годом. За это время выработалась практика, когда школьники, несмотря на актированные дни (за исключением актировок по 1-й1 класс), предпочитают посещать школу. В большинстве классов родители договариваются об уровне актировки, до которого дети продолжают посещать занятия.«Постановление четко регулирует действия всех участников: метеорологи определяют параметры погодных условий, Го и ЧС - уровень актировки в зависимости от погоды в соответствии с утвержденным графиком, родители принимают решение, отправлять ли ребенка в школу, школа же работает в обычном режиме, в том числе столовые, группы продленного дня, ведутся внеурочные занятия. Учебная программа проходится в зависимости от числа присутствующих детей – если на месте почти весь класс, могут начать новые темы. Если нет – занимаются повтором пройденного или проводят индивидуальные занятия. Сейчас многие родители понимают, что в актировки в школу надо ходить. Но в то же время, поскольку речь идет о безопасности детей, задача родителя – обеспечить ее для своего ребенка по пути в школу и из нее», - рассказала Ирина Матюхина.В школе за детей отвечают педагоги. Потому, если возникает ситуация, когда штормовое предупреждение объявлено в обед, когда дети уже в школе, учителя либо сопровождают учеников по домам, разбивая их группами, либо отправляют на такси по договоренности с родителями. Еще один вариант: ребенок может пробыть в школе до того времени, пока за ним не придет мама или папа.При объявлении штормового предупреждения и ветра свыше 27 м/с объявляется актировка с 1-го по 11-й класс. Специалисты управления образования призывают расценивать это не как отдых от занятий, а как предупреждение населению, говорящее о том, что надо принять меры личной безопасности для себя и детей любого возраста: школьников, дошколят.По словам Ирины Матюхиной, пока не подтвердилось ни одного обращения родителей о том, что детей якобы в актировку сотрудники школ отправляли обратно домой. При наличии такого факта управление образования готово разобраться в ситуации.