Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 ноября 2017, 15:16



Норильские библиотеки приглашают горожан на ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства.

3 ноября в талнахской библиотеке № 6 (ул. Энтузиастов, 1а) пройдет исторический час «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь». Читатели посмотрят электронную презентацию о событиях того времени, познакомятся с книжной выставкой «Славные сыны Российской державы», ответят на вопросы исторической викторины. Телефон для справок 44-13-31. 4 ноября в 12:00 в публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) в формате познавательно-патриотической программы пройдет акция «Мы вместе». В течение двух часов участники посетят детскую игровую площадку «Сила русская», селфи-студию «Факел народного единства», аквагрим, настольные игры «Настольные баталии», дартс-викторина «Дружба народов», громкие чтения «Это Родина моя», а также интересные мастер-классы. Телефон для справок 46-13-41. 5 ноября в 11:00 детский отдел Талнахской городской библиотеки приглашает своих читателей на познавательный час «Мы едины, значит, мы непобедимы». Участников встречи ждет экскурс в историю России, в котором освещаются события 1612 года и обзор книжной выставки «В единстве народа – великая сила». Телефон для справок 37-20-39. В Кайеркане 2 ноября в 13:00 в библиотеке № 1 (Первомайская, 42) слайд-экскурсия «Мы все такие разные...». Это квест по карте России и чтение стихов о Родине. 8 ноября в 10:00 в этой библиотеке состоится познавательно-развлекательное путешествие «Это русская сторонка – это Родина моя!». Юных читателей ждет познавательная беседа с элементами рисования, ситуативное общение «Кто такие Минин и Пожарский?» и знакомство с книжной выставкой «Наша Великая Россия». Телефон для справок 39-09-48.

Просмотров:144 Так, 2 ноября в 14:00 в библиотеке семейного чтения № 3 (проезд Котульского, 15) состоится игровая программа «Мы оба разные, ты и я — мы оба классные». Посетителей ждет просмотр отрывков из русских сказок, обсуждение сюжетов, участие в тематических играх. Телефон для справок 22-64-31.3 ноября в талнахской библиотеке № 6 (ул. Энтузиастов, 1а) пройдет исторический час «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь». Читатели посмотрят электронную презентацию о событиях того времени, познакомятся с книжной выставкой «Славные сыны Российской державы», ответят на вопросы исторической викторины. Телефон для справок 44-13-31.4 ноября в 12:00 в публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) в формате познавательно-патриотической программы пройдет акция «Мы вместе». В течение двух часов участники посетят детскую игровую площадку «Сила русская», селфи-студию «Факел народного единства», аквагрим, настольные игры «Настольные баталии», дартс-викторина «Дружба народов», громкие чтения «Это Родина моя», а также интересные мастер-классы. Телефон для справок 46-13-41.5 ноября в 11:00 детский отдел Талнахской городской библиотеки приглашает своих читателей на познавательный час «Мы едины, значит, мы непобедимы». Участников встречи ждет экскурс в историю России, в котором освещаются события 1612 года и обзор книжной выставки «В единстве народа – великая сила». Телефон для справок 37-20-39.В Кайеркане 2 ноября в 13:00 в библиотеке № 1 (Первомайская, 42) слайд-экскурсия «Мы все такие разные...». Это квест по карте России и чтение стихов о Родине. 8 ноября в 10:00 в этой библиотеке состоится познавательно-развлекательное путешествие «Это русская сторонка – это Родина моя!». Юных читателей ждет познавательная беседа с элементами рисования, ситуативное общение «Кто такие Минин и Пожарский?» и знакомство с книжной выставкой «Наша Великая Россия». Телефон для справок 39-09-48.