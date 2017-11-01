Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 ноября 2017, 15:22



3 ноября в 13.30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Стать участником диктанта могут все желающие, достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания. В нашем городе это можно сделать в библиотеке семейного чтения № 3 (проезд Котульского, 15, телефон 22-64-31) и в публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а, телефон 46-13-41). Записаться на диктант можно по телефону. Подробную информацию о большом этнографическом диктанте можно посмотреть на сайте http://miretno.ru/.

Просмотров:141 В публичной библиотеке тестовые задания для жителей северного города озвучит журналист, член Русского географического общества Егор Тулновский. Организаторами этого масштабного события выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.Стать участником диктанта могут все желающие, достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания. В нашем городе это можно сделать в библиотеке семейного чтения № 3 (проезд Котульского, 15, телефон 22-64-31) и в публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а, телефон 46-13-41). Записаться на диктант можно по телефону.Подробную информацию о большом этнографическом диктанте можно посмотреть на сайте http://miretno.ru/.