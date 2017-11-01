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1 ноября 2017, 16:18



В Норильске подвели итоги второго открытого юношеского турнира по мини-футболу «Полярный Мишка».

Победа в соревнованиях досталась игрокам из Талнаха, которые одолели своих соперников со счетом 8:1. В матче за третье место сильнее оказались ученики 20-й школы, переигравшие сверстников из 6-й школы, – 5:1. «Достаточно много корректировок пришлось вводить по ходу турнира. Но хочу сказать, что мне повезло – у меня есть ребята, которые и сами знают, как действовать в той или иной ситуации. Приятно, что парни соображают. Они легко понимают и принимают те корректировки, которые им говоришь. Это очень радует. Немного подсказок от наставника и полное понимание услышанного – залог успеха чемпионства», - отметил тренер-наставник 42-й школы, игрок МФК «Норильский никель» Исмаил Гибадуллин. Отметим, что в турнире приняли участие 19 школьных команд, над каждой из которых на время игр взял шефство один из игроков МФК «Норильский никель».

Просмотров:128 В главном матче турнира встретились команды школы № 42 (Талнах) и школы № 31 (Норильск). В игре за третье место сразились ребята из школы № 6 (Центральный район) и школы № 20 (Талнах), сообщила пресс-служба МФК «Норильский никель».Победа в соревнованиях досталась игрокам из Талнаха, которые одолели своих соперников со счетом 8:1. В матче за третье место сильнее оказались ученики 20-й школы, переигравшие сверстников из 6-й школы, – 5:1.«Достаточно много корректировок пришлось вводить по ходу турнира. Но хочу сказать, что мне повезло – у меня есть ребята, которые и сами знают, как действовать в той или иной ситуации. Приятно, что парни соображают. Они легко понимают и принимают те корректировки, которые им говоришь. Это очень радует. Немного подсказок от наставника и полное понимание услышанного – залог успеха чемпионства», - отметил тренер-наставник 42-й школы, игрок МФК «Норильский никель» Исмаил Гибадуллин.Отметим, что в турнире приняли участие 19 школьных команд, над каждой из которых на время игр взял шефство один из игроков МФК «Норильский никель».