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1 ноября 2017, 17:10



Норильские хоккеисты стали победителями XIX спартакиады народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте.

Свои команды выставили Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Республика Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа, Красноярский край и другие регионы. Норильск представляет команда юных хоккеистов. 18 мальчишек 2004 года отправились в Воркуту 24 октября. Ребята провели пять встреч без единого поражения. В ледовые баталии с нашими хоккеистами вступали команды из Сыктывкара, Воркуты, Лабытнанги и Сосногорска. В финале пришлось бороться с ребятами из Ухты. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу норильчан. Всего за пять игр наши ребята забили в ворота соперников 47 шайб и взошли на верхнюю ступень пьедестала почета. А наш Николай Берингардт признан лучшим бомбардиром соревнований. Как сообщил «Норильским новостям» тренер команды Александр Тимченко, сегодня ребята отправляются поездом в Москву, а в Норильск прилетят 4 ноября.

Просмотров:140 Состязания проходят по направлениям: хоккей с шайбой, автомобильный спорт, бокс, дзюдо, лыжные гонки, пулевая стрельба, плавание, художественная гимнастика, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, мини-футбол, греко-римская борьба, шахматы, карате и тхэквондо.Свои команды выставили Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Республика Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа, Красноярский край и другие регионы.Норильск представляет команда юных хоккеистов. 18 мальчишек 2004 года отправились в Воркуту 24 октября. Ребята провели пять встреч без единого поражения. В ледовые баталии с нашими хоккеистами вступали команды из Сыктывкара, Воркуты, Лабытнанги и Сосногорска.В финале пришлось бороться с ребятами из Ухты. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу норильчан.Всего за пять игр наши ребята забили в ворота соперников 47 шайб и взошли на верхнюю ступень пьедестала почета. А наш Николай Берингардт признан лучшим бомбардиром соревнований. Как сообщил «Норильским новостям» тренер команды Александр Тимченко, сегодня ребята отправляются поездом в Москву, а в Норильск прилетят 4 ноября.