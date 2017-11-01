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1 ноября 2017, 17:48



Норильчанам стали доступны дополнительные сервисы. Пенсионный фонд расширяет электронные услуги.

Напомним, компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц. Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер такой выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) - 5 500 рублей, другим лицам - 1 200 рублей. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru). Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

Просмотров:126 В "Личном кабинете" на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений, связанных с назначением выплат по уходу трудоспособными гражданами за нетрудоспособными. В частности, о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином; о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином; о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы.Напомним, компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц.Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер такой выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) - 5 500 рублей, другим лицам - 1 200 рублей.Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru). Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.