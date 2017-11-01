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1 ноября 2017, 18:32

В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Норильска запрещено привлекать сторонних лиц для оказания платных услуг. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования города.


Комментируя это распоряжение, начальник управления образования администрации Норильска Андрей Колин подчеркнул, что запрет в первую очередь касается незаконного обогащения: все финансовые потоки, проходящие через школы или детские сады, должны проходить через кассу. К детским садам это относится в большей мере, потому что именно туда стремятся наёмные Деды Морозы, фотографы, кукольные театры и другие предприниматели разного уровня профессионализма. В большинстве случаев родители сдают деньги, воспитатель передает их человеку, предоставляющему услуги, и контролировать суммы, которые при этом циркулируют, не может никто.
Если же услуги оказываются на договорной основе и оплата проводится через кассу управления образования, то проблем с привлечением в детский сад какого-то специалиста - будь то фотограф или актер – нет, отмечает Андрей Колин.
"Договор заключается между тремя сторонами: детским садом, родительским комитетом и привлекаемым специалистом. Главное, чтобы воспитатель был исключен из этой цепочки и освобожден от сбора средств", - подчеркивает начальник управления образования.
Кроме того, Андрей Колин обращает внимание на такой нюанс: во время проведения утренников и различных праздников родителям никто не запрещает снимать своих детей. И снимает ли ребенка сам папа или профессиональный фотограф, проверять никто не станет. Запрет распространяется на постановочную съемку детей в костюмах, в интерьерах и т. д., что очень любят делать вне каких-либо дат люди, называющие себя фотографами. Для фотосессий есть специальные студии, куда родители могут обратиться самостоятельно, если им очень этого хочется, отмечает Андрей Колин.
Стоит обратить внимание и на то, что любой человек, который оказывает в детском учреждении услуги, в соответствии с федеральным законодательством должен иметь медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости.
Если же говорить о приглашении картинной галереи, театра, других учреждений культуры, то детский сад может оплатить эти услуги на собственные средства в случае, если учреждение заинтересовано в такой образовательной деятельности. Есть также платные услуги, цены на которые рассчитаны управлением экономики и согласованы на различных уровнях.

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