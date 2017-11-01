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1 ноября 2017, 18:32



В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Норильска запрещено привлекать сторонних лиц для оказания платных услуг. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования города.

Если же услуги оказываются на договорной основе и оплата проводится через кассу управления образования, то проблем с привлечением в детский сад какого-то специалиста - будь то фотограф или актер – нет, отмечает Андрей Колин. "Договор заключается между тремя сторонами: детским садом, родительским комитетом и привлекаемым специалистом. Главное, чтобы воспитатель был исключен из этой цепочки и освобожден от сбора средств", - подчеркивает начальник управления образования. Кроме того, Андрей Колин обращает внимание на такой нюанс: во время проведения утренников и различных праздников родителям никто не запрещает снимать своих детей. И снимает ли ребенка сам папа или профессиональный фотограф, проверять никто не станет. Запрет распространяется на постановочную съемку детей в костюмах, в интерьерах и т. д., что очень любят делать вне каких-либо дат люди, называющие себя фотографами. Для фотосессий есть специальные студии, куда родители могут обратиться самостоятельно, если им очень этого хочется, отмечает Андрей Колин. Стоит обратить внимание и на то, что любой человек, который оказывает в детском учреждении услуги, в соответствии с федеральным законодательством должен иметь медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости. Если же говорить о приглашении картинной галереи, театра, других учреждений культуры, то детский сад может оплатить эти услуги на собственные средства в случае, если учреждение заинтересовано в такой образовательной деятельности. Есть также платные услуги, цены на которые рассчитаны управлением экономики и согласованы на различных уровнях.

Просмотров:153 Комментируя это распоряжение, начальник управления образования администрации Норильска Андрей Колин подчеркнул, что запрет в первую очередь касается незаконного обогащения: все финансовые потоки, проходящие через школы или детские сады, должны проходить через кассу. К детским садам это относится в большей мере, потому что именно туда стремятся наёмные Деды Морозы, фотографы, кукольные театры и другие предприниматели разного уровня профессионализма. В большинстве случаев родители сдают деньги, воспитатель передает их человеку, предоставляющему услуги, и контролировать суммы, которые при этом циркулируют, не может никто.Если же услуги оказываются на договорной основе и оплата проводится через кассу управления образования, то проблем с привлечением в детский сад какого-то специалиста - будь то фотограф или актер – нет, отмечает Андрей Колин."Договор заключается между тремя сторонами: детским садом, родительским комитетом и привлекаемым специалистом. Главное, чтобы воспитатель был исключен из этой цепочки и освобожден от сбора средств", - подчеркивает начальник управления образования.Кроме того, Андрей Колин обращает внимание на такой нюанс: во время проведения утренников и различных праздников родителям никто не запрещает снимать своих детей. И снимает ли ребенка сам папа или профессиональный фотограф, проверять никто не станет. Запрет распространяется на постановочную съемку детей в костюмах, в интерьерах и т. д., что очень любят делать вне каких-либо дат люди, называющие себя фотографами. Для фотосессий есть специальные студии, куда родители могут обратиться самостоятельно, если им очень этого хочется, отмечает Андрей Колин.Стоит обратить внимание и на то, что любой человек, который оказывает в детском учреждении услуги, в соответствии с федеральным законодательством должен иметь медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости.Если же говорить о приглашении картинной галереи, театра, других учреждений культуры, то детский сад может оплатить эти услуги на собственные средства в случае, если учреждение заинтересовано в такой образовательной деятельности. Есть также платные услуги, цены на которые рассчитаны управлением экономики и согласованы на различных уровнях.