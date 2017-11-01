Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 ноября 2017, 18:41



Вопросы экологии, сохранения родных языков, возрождения подняла таймырская молодежь культуры и благоустройства на Форуме «Российский Север»

В рамках Форума состоялась панельная дискуссия «Устойчивое развитие КМНС: будущее в наших руках», в ходе которой ее участники совместно с представителями федеральных и региональных органов власти обсудили современное состояние коренных народов России, существующие программы поддержки и обозначили основные направления устойчивого развития этих народов. Кроме того, ребята изучили современные технологии сохранения и развития культурного наследия, а также создание инструментов для обеспечения его популяризации. В рамках семинара по проектной деятельности ведущими экспертами была дана оценка презентованных участникам социально полезных проектов. Как отметила советник Главы муниципального района Анфиса Никифорова, Форум – это эффективная площадка для того, чтобы заявить о себе и своих идеях: «Таймырская молодежь с умом подошла к работе на Форуме. Экология, родные языки, вопросы возрождения культуры и национального фольклора, благоустройство территорий: все эти очень важные и насущные вопросы поднимали ребята, не боялись их озвучивать, совместно искали решения. Сегодня они находятся в лидерских позициях, мы в них верим и ставим в пример». «Помимо проектной деятельности мы принимали участие в различных тренингах и стилизованных квест-играх, направленных, к примеру, на установление коммуникации между участниками Форума, создание команд и поиск эффективных способов взаимодействия. По возвращению в поселок я обязательно поделюсь опытом со своими земляками и буду реализовывать подобные тренинги на территории школы», - рассказал Денис Силкин, социальный педагог Носковской средней школы-интерната, руководитель разновозрастной группы детей кочевников. Молодой специалист Таймырского колледжа Айзада Мамбеткеримова отметила, что благодаря Форуму она не только приобрела друзей по всей России, но и ценный опыт: «Я еще больше поняла ценность своей национальности и той территории, где я живу. Как представитель команды Таймырского колледжа, могу заверить, что мы обязательно будем продвигать полученный опыт в нашем образовательном учреждении. Появилась идея создать в студенческом правительстве сектор, который будет заниматься вопросами коренных народов. Огромное спасибо всем ребятам нашей таймырской команды за активную позицию». Итоговым мероприятием Форума стало расширенное заседание Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока российской Федерации. Напомним, Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север» направлен на активное социально-экономическое и этнокультурное развитие северных регионов России и укрепление ее территориальной целостности при сохранении исконной среды проживания, традиционного образа жизни, культурных ценностей и российской идентичности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:97 Делегация муниципального района, в состав которой вошли советник Главы муниципального района Анфиса Никифорова, молодежные лидеры Дудинки из числа коренных малочисленных народов Таймыра, студенты и молодые специалисты Таймырского колледжа, а также представители сельских поселений Караул и Хатанга, вернулись с III Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север», который проходил в Красноярске с 23 по 28 октября.В рамках Форума состоялась панельная дискуссия «Устойчивое развитие КМНС: будущее в наших руках», в ходе которой ее участники совместно с представителями федеральных и региональных органов власти обсудили современное состояние коренных народов России, существующие программы поддержки и обозначили основные направления устойчивого развития этих народов. Кроме того, ребята изучили современные технологии сохранения и развития культурного наследия, а также создание инструментов для обеспечения его популяризации. В рамках семинара по проектной деятельности ведущими экспертами была дана оценка презентованных участникам социально полезных проектов.Как отметила советник Главы муниципального района Анфиса Никифорова, Форум – это эффективная площадка для того, чтобы заявить о себе и своих идеях: «Таймырская молодежь с умом подошла к работе на Форуме. Экология, родные языки, вопросы возрождения культуры и национального фольклора, благоустройство территорий: все эти очень важные и насущные вопросы поднимали ребята, не боялись их озвучивать, совместно искали решения. Сегодня они находятся в лидерских позициях, мы в них верим и ставим в пример».«Помимо проектной деятельности мы принимали участие в различных тренингах и стилизованных квест-играх, направленных, к примеру, на установление коммуникации между участниками Форума, создание команд и поиск эффективных способов взаимодействия. По возвращению в поселок я обязательно поделюсь опытом со своими земляками и буду реализовывать подобные тренинги на территории школы», - рассказал Денис Силкин, социальный педагог Носковской средней школы-интерната, руководитель разновозрастной группы детей кочевников.Молодой специалист Таймырского колледжа Айзада Мамбеткеримова отметила, что благодаря Форуму она не только приобрела друзей по всей России, но и ценный опыт: «Я еще больше поняла ценность своей национальности и той территории, где я живу. Как представитель команды Таймырского колледжа, могу заверить, что мы обязательно будем продвигать полученный опыт в нашем образовательном учреждении. Появилась идея создать в студенческом правительстве сектор, который будет заниматься вопросами коренных народов. Огромное спасибо всем ребятам нашей таймырской команды за активную позицию».Итоговым мероприятием Форума стало расширенное заседание Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока российской Федерации.Напомним, Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север» направлен на активное социально-экономическое и этнокультурное развитие северных регионов России и укрепление ее территориальной целостности при сохранении исконной среды проживания, традиционного образа жизни, культурных ценностей и российской идентичности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.