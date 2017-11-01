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1 ноября 2017, 18:49



Сегодня на Таймыре стартовали мероприятия в рамках столетнего юбилея Октябрьской революции

4 ноября жителей и гостей столицы Таймыра ждет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств», в рамках которой в Таймырском доме народного творчества с 17.00 до 19.00 пройдёт праздничная программа «Чумовая революция» в Таймырской Ойкумене». Это мероприятие, также посвященное 100-летию Октябрьской революции, пройдет на уличной площадке Таймырского дома народного творчества в художественно-этнографическом комплексе «Таймырская Ойкумена». Гостей ждёт торжественная демонстрация творческих коллективов Дудинки и Норильска, концерт с исполнением этнических песен народов Таймыра, парад традиционных танцев коренных жителей Арктики, гостевание в чумах с дегустацией блюд национальной кухни, изготовление арт-объекта «Кремлевские куранты», выступление ненецкого Деда Мороза Таймыр-Ири и игры народов Севера. В КГБУК «Таймырский краеведческий музей» с 7-го по 15 ноября для школьников и студентов Таймыра будет организован видеолекторий «Минуя тысячелетия». Кроме того, в рамках мероприятий к столетию Октябрьской революции в кино-досуговом центре «Арктика» планируется проведение интерактивно-просветительской программы с показом художественного фильма «Ленин в октябре». В глубинке Таймыра также запланировано проведение мероприятий в рамках юбилейной даты. Среди них – праздничная программа «100 лет революции», которая пройдёт в посёлке Левинские пески МО «Город Дудинка». В Центре народного творчества села Караул 7 ноября состоится исторический час «Неизвестная Октябрьская революция». В рамках акции «Ночь истории» к 100-летию революции 1917 года в доме культуры села пройдёт тематический вечер «Факты и размышления об Октябрьской революции», в домах культуры всех посёлков сельского поселения Караул состоятся уроки памяти, познавательные программы и тематические беседы. В библиотеке посёлка Новорыбная сельского поселения Хатанга состоится час истории «Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия», в посёлке Попигай откроется книжная выставка «Россия на историческом повороте», а в Хете – выставка репродукций «Октябрь семнадцатого». В центральной библиотеке села Хатанга планируется организовать беседу на тему «Октябрьская революция 1917 года. Как это было?», а в посёлке Сындасско – беседу-презентацию «Октябрьская революция», сообщает пресс-служба муниципального района.

Просмотров:97 В Центральной библиотеке МБУК «Дудинская ЦБС» открылась историко-документальная выставка «Историческая память России», а в библиотеке семейного чтения – книжная выставка «Страницы истории нашей Родины».4 ноября жителей и гостей столицы Таймыра ждет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств», в рамках которой в Таймырском доме народного творчества с 17.00 до 19.00 пройдёт праздничная программа «Чумовая революция» в Таймырской Ойкумене». Это мероприятие, также посвященное 100-летию Октябрьской революции, пройдет на уличной площадке Таймырского дома народного творчества в художественно-этнографическом комплексе «Таймырская Ойкумена». Гостей ждёт торжественная демонстрация творческих коллективов Дудинки и Норильска, концерт с исполнением этнических песен народов Таймыра, парад традиционных танцев коренных жителей Арктики, гостевание в чумах с дегустацией блюд национальной кухни, изготовление арт-объекта «Кремлевские куранты», выступление ненецкого Деда Мороза Таймыр-Ири и игры народов Севера.В КГБУК «Таймырский краеведческий музей» с 7-го по 15 ноября для школьников и студентов Таймыра будет организован видеолекторий «Минуя тысячелетия».Кроме того, в рамках мероприятий к столетию Октябрьской революции в кино-досуговом центре «Арктика» планируется проведение интерактивно-просветительской программы с показом художественного фильма «Ленин в октябре».В глубинке Таймыра также запланировано проведение мероприятий в рамках юбилейной даты. Среди них – праздничная программа «100 лет революции», которая пройдёт в посёлке Левинские пески МО «Город Дудинка».В Центре народного творчества села Караул 7 ноября состоится исторический час «Неизвестная Октябрьская революция». В рамках акции «Ночь истории» к 100-летию революции 1917 года в доме культуры села пройдёт тематический вечер «Факты и размышления об Октябрьской революции», в домах культуры всех посёлков сельского поселения Караул состоятся уроки памяти, познавательные программы и тематические беседы.В библиотеке посёлка Новорыбная сельского поселения Хатанга состоится час истории «Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия», в посёлке Попигай откроется книжная выставка «Россия на историческом повороте», а в Хете – выставка репродукций «Октябрь семнадцатого». В центральной библиотеке села Хатанга планируется организовать беседу на тему «Октябрьская революция 1917 года. Как это было?», а в посёлке Сындасско – беседу-презентацию «Октябрьская революция», сообщает пресс-служба муниципального района.