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1 ноября 2017, 19:05



Норильский суд определил наказание мужчине, избившему двухмесячную девочку

Дальнейшее судебное разбирательство проводилось в особом порядке. Из обвинительного приговора: «…Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянении, взял обеими руками малолетнюю за лицо и голову и нанес несколько ударов затылочной частью области о неширокую и относительно неподвижную поверхность, а также нанес ребенку не менее четырех ударов в область туловища и ягодиц…» Компрессионная черепно-мозговая травма с переломом свода костей черепа является опасной для жизни человека и классифицируется как тяжкий вред здоровью. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления у мужчины были обнаружены психические и поведенческие расстройства вследствие чрезмерного употребления алкоголя, но в дальнейшем эти расстройства не были выявлены и подсудимый был признан вменяемым. Возраст ребенка и состояние алкогольного опьянения были названы в качестве отягчающих обстоятельств. К смягчающим было отнесено полное признание своей вины подсудимым; возмещение в полном объеме расходов по ОМС на лечение ребенка в размере 171685 рублей, открытие расчетного счета на имя ребенка на сумму 50 тысяч рублей, расходов на его содержание и оказание необходимой помощи, а также положительные характеристики по месту жительства и предыдущему месту работы. После нескольких заседаний, судья принял решение, что исправление подсудимого должно проходить в условиях изоляции от общества. Подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован подсудимым в Норильском городском суде в течение десяти суток с момента получения копии приговора. Дальнейшей судьбой девочки будут заниматься органы опеки и попечительства.

Просмотров:122 Это резонансное преступление произошло 3 августа 2017 года, когда в следственные органы поступило сообщение о том, что медучреждение с тяжелыми травмами была доставлена двухмесячная девочка. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». В ходе расследования было установлено, что травмы ребенку нанес 43–летний норильчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был записан в документах девочки как отец. До произошедшего ЧП мужчина проживал в квартире с малышкой без ее матери, которая подписала официальный отказ от ребенка.Дальнейшее судебное разбирательство проводилось в особом порядке.Из обвинительного приговора: «…Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянении, взял обеими руками малолетнюю за лицо и голову и нанес несколько ударов затылочной частью области о неширокую и относительно неподвижную поверхность, а также нанес ребенку не менее четырех ударов в область туловища и ягодиц…»Компрессионная черепно-мозговая травма с переломом свода костей черепа является опасной для жизни человека и классифицируется как тяжкий вред здоровью.Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления у мужчины были обнаружены психические и поведенческие расстройства вследствие чрезмерного употребления алкоголя, но в дальнейшем эти расстройства не были выявлены и подсудимый был признан вменяемым. Возраст ребенка и состояние алкогольного опьянения были названы в качестве отягчающих обстоятельств. К смягчающим было отнесено полное признание своей вины подсудимым; возмещение в полном объеме расходов по ОМС на лечение ребенка в размере 171685 рублей, открытие расчетного счета на имя ребенка на сумму 50 тысяч рублей, расходов на его содержание и оказание необходимой помощи, а также положительные характеристики по месту жительства и предыдущему месту работы.После нескольких заседаний, судья принял решение, что исправление подсудимого должно проходить в условиях изоляции от общества. Подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован подсудимым в Норильском городском суде в течение десяти суток с момента получения копии приговора.Дальнейшей судьбой девочки будут заниматься органы опеки и попечительства.