Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 ноября 2017, 19:05

Норильский суд определил наказание мужчине, избившему двухмесячную девочку


Это резонансное преступление произошло 3 августа 2017 года, когда в следственные органы поступило сообщение о том, что медучреждение с тяжелыми травмами была доставлена двухмесячная девочка. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». В ходе расследования было установлено, что травмы ребенку нанес 43–летний норильчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был записан в документах девочки как отец. До произошедшего ЧП мужчина проживал в квартире с малышкой без ее матери, которая подписала официальный отказ от ребенка.
Дальнейшее судебное разбирательство проводилось в особом порядке.
Из обвинительного приговора: «…Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянении, взял обеими руками малолетнюю за лицо и голову и нанес несколько ударов затылочной частью области о неширокую и относительно неподвижную поверхность, а также нанес ребенку не менее четырех ударов в область туловища и ягодиц…»
Компрессионная черепно-мозговая травма с переломом свода костей черепа является опасной для жизни человека и классифицируется как тяжкий вред здоровью.
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления у мужчины были обнаружены психические и поведенческие расстройства вследствие чрезмерного употребления алкоголя, но в дальнейшем эти расстройства не были выявлены и подсудимый был признан вменяемым. Возраст ребенка и состояние алкогольного опьянения были названы в качестве отягчающих обстоятельств. К смягчающим было отнесено полное признание своей вины подсудимым; возмещение в полном объеме расходов по ОМС на лечение ребенка в размере 171685 рублей, открытие расчетного счета на имя ребенка на сумму 50 тысяч рублей, расходов на его содержание и оказание необходимой помощи, а также положительные характеристики по месту жительства и предыдущему месту работы.
После нескольких заседаний, судья принял решение, что исправление подсудимого должно проходить в условиях изоляции от общества. Подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован подсудимым в Норильском городском суде в течение десяти суток с момента получения копии приговора.
Дальнейшей судьбой девочки будут заниматься органы опеки и попечительства.

Просмотров:122
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 1 ноября 2017 
19:05   Норильский суд определил наказание мужчине, избившему двухмесячную девочку 18:49   Сегодня на Таймыре стартовали мероприятия в рамках столетнего юбилея Октябрьской революции
18:41   Вопросы экологии, сохранения родных языков, возрождения подняла таймырская молодежь культуры и благоустройства на Форуме «Российский Север» 18:32   В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Норильска запрещено привлекать сторонних лиц для оказания платных услуг. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования города.
17:48   Норильчанам стали доступны дополнительные сервисы. Пенсионный фонд расширяет электронные услуги. 17:10   Норильские хоккеисты стали победителями XIX спартакиады народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте.
16:18   В Норильске подвели итоги второго открытого юношеского турнира по мини-футболу «Полярный Мишка». 15:22   3 ноября в 13.30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».
15:16   Норильские библиотеки приглашают горожан на ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства. 15:03   С наступлением первых актировок специалисты управления образования Норильска напоминают о правилах посещения школ во внеучебные по погоде дни.
14:42   Завтра, 2 ноября, МФК «Норильский никель» примет «Тюмень». 14:19   В Норильске будут судить мужчину за кражу из гаража в Кайеркане.
14:12   Сотрудники норильской Госавтоинспекции на время школьных каникул усилят профилактическую работу по безопасности детей. 13:20   В Красноярском крае откроются 133 ледовые переправы.
13:18   Доходы и расходы Красноярского края в 2018 году будут увеличены примерно на 10 млрд рублей. 13:06   В столице Таймыра прошел семинар по вопросам организации приема граждан и рассмотрения их обращений.
13:00   Таймырский краеведческий музей готовится отметить своё 80-летие. 12:48   Норильчане могут стать участниками акции «Отделение связи Деда Мороза» Московского благотворительного фонда Помоги.Орг.
12:24   Делегация АМФР провела в Норильске теоретические занятия, семинар и практикум для тренеров и преподавателей физкультуры. 11:56   В городском Центре культуры Норильска состоялся XI Международный фестиваль «Живой звук».
11:45   200 призовых мест на 800 участников. В Норильске состоялся X фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка-2017». 11:22   Норильские полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Паспорт».

 31 октября 2017 
17:57   В Норильске четыре социальных проекта национально-культурных объединений получат субсидии на реализацию. 17:48   Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье.
17:37   В Норильске продолжается V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 17:34   Лауреатом Бунинской премии стал бывший норильчанин, ныне священник Вятской митрополии Леонид Сафронов.
17:20   Предпринимателям Таймыра окажут материальную помощь для развития бизнеса. 16:37   Норильчане смогут обменяться опытом вовлечения горожан в социальную активность. Конференцию для новых общественных пространств проведет центр «Благосфера».
16:08   Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов. 15:49   Уроженцу Хакасии, укравшему в Норильске мотоцикл, грозит срок до пяти лет.
15:38   На Таймыре начался ледостав. Службы МЧС предупреждают об опасности. 13:20   «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.
13:11   Юных дудинцев посвятили в музыканты. 13:03   Болеем за наших! Норильские хоккеисты вышли в финал девятнадцатой спартакиады народов Севера «Заполярные игры», которые проходят в Воркуте.
11:41   Красноярск станет большим центром зимних видов спорта. Строительство объектов Универсиады завершится в 2018 году. 11:30   Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.

 30 октября 2017 
18:42   Сегодня на внеочередной сессии городского Совета Норильска была утверждена новая редакция правил благоустройства территории МО город Норильск. 17:23   Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию.
17:21   Подведены итоги производственной деятельности «Норникеля» за третий квартал года. 17:18   Александр Усс изменил порядок выборов в Красноярском крае.
17:17   Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы. 17:11   «Норникель» за девять месяцев снизил производство никеля на 11% — до 157 тыс. тонн.
17:07   В Норильском городском суде прошло очередное судебное заседание по факту избиения новорожденной девочки. 17:03   Все на диктант.
16:06   В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика». 15:37   Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.
15:01   Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки. 14:51   МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
14:42   К Дню памяти жертв политических репрессий с 23 по 30 октября в библиотеках Норильска прошли исторические и краеведческие часы. 14:21   На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх